Coup de foudre à Notting Hill jeudi 11 juin sur TMC : découvrez les vrais lieux de tournage à Londres

A l'occasion de la diffusion de "Coup de foudre à Notting Hill", la comédie romantique culte avec Julia Roberts et Hugh Grant, focus sur les lieux de tournage du film écrit par Richard Curtis dans la capitale britannique.

En 1999, Coup de foudre à Notting Hill envahit les salles obscures. Très vite, le long-métrage britannique s'inscrit comme un immense succès et entre au panthéon des romances iconiques sur grand écran. Personne ne prédisait au film un futur si brillant, surtout pas son actrice principale, Julia Roberts. Cette dernière était en effet peu emballée par le pitch du projet, mais avait tout de même accepté. Ce n'est qu'après lecture du scénario que la comédienne a changé d'avis.

Coup de foudre à Notting Hill : un classique indémodable

Pour ceux qui ont manqué la rencontre entre Roberts et Hugh Grant, petit résumé de l'intrigue : un beau jour, Anna Scott, célébrissime star d'Hollywood, rentre dans la librairie de William Thacker, au cœur du quartier de Notting Hill, à Londres. Tous deux vivent une rencontre des plus étonnantes (enfin "surréaliste mais sympathique"). Peu après ce premier contact, William n'en revient pas quand l'actrice le rappelle.

Le long-métrage s'articule donc autour de la naissance de sentiments amoureux dans un endroit pittoresque, presque magique. D'autant que le réalisateur, Roger Michell, s'est exposé à un vrai challenge en tournant la plupart des scènes hors studio, dans les vraies rues de Notting Hill. La pire crainte de ce dernier était que son duo d'acteurs soit constamment sollicité par des fans dans la rue. Fort heureusement, tout est resté sous contrôle et cette volonté réaliste confère un charme particulier au film. Alors, connaissez-vous les lieux de tournage du film dans la capitale anglaise ? On vous propose une petite promenade.

Coup de foudre à Notting Hill : les lieux du tournage

La librairie

La fameuse librairie tenue par William se trouve au 142 Portobello Road, connue comme la rue la plus réputée du quartier. C'est d'ailleurs à l'angle de cette dernière et de Westbourne Park Road qu'a été filmée la scène du jus d'orange renversé. Pour les fins connaisseurs, la séquence culte dans laquelle résonne Ain't No Sunshine se situe dans le marché aux puces de Portobello.

Mais attention, ne vous fourvoyez pas pour autant : en réalité, pas de librairie à cette adresse mais un magasin de souvenirs !

Ainsi, la boutique du film se situe au 13-15 Blenheim Crescent. Ce petit endroit hors du temps a fermé en 2011, provoquant un tollé certain. Un mécontentement pris en compte, puisqu'une nouvelle librairie a ouvert au même emplacement, baptisée The Notting Hill Book Shop. Et pour l'anecdote, Adèle a vécu juste au-dessus du magasin - avant de devenir une star mondialement célèbre.

La maison à porte bleue de William

De la demeure du libraire n'existe que la façade, ornée de cette charmante porte bleue. Toutes les scènes d'intérieur ont quant à elles été tournées en studio. Située au 280 Westbourne Park Road, la maison a été vendue après le tournage pour la modique somme d'un million et demi de livres, tombés dans la poche de... Richard Curtis, le scénariste de Coup de foudre à Notting Hill. Un film décidément rentable pour l'auteur.

Fait amusant, la porte bleue était vendue séparément du reste des lieux, pour plus de 5000 euros. Un temps repeinte en noir afin de préserver la tranquillité de l'acquéreur, cette mesure ne dura pas dans le temps. Sous la pression des puristes, le bleu a fait son retour.

Le jardin de William et Anna

Anna et William font une pause romantique sur un banc dans un adorable parc après le dîner chez les amis de William. A Londres, l'endroit existe bel et bien. Il porte le doux nom de Rosmead Gardens.

Attention, ne vous risquez pas, comme les tourtereaux du film, à vous y introduire sans autorisation. D'autant que les propriétaires de ce jardin privé sont conciliants et permettent l'accès aux visiteurs toute la journée du dimanche !

Le restaurant

Lors d'un rendez-vous au restaurant, William finit par sortir de ses gonds en entendant des propos déplaisants au sujet d'Anna. L'endroit existe bel et bien et porte le nom de Nobu. Niché au 19 Old Park Lane, dans le quartier huppé de Mayfair, il s'inscrit comme l'un des meilleurs restaurants londoniens. A la carte, des fusions entre mets japonais et américains. Et, comme dans le film, la clientèle est particulièrement huppée. Nobu compte par exemple, parmi ses fidèles clients, Kate Middleton et le Prince William, rien que ça ! Après tout, l'endroit a été co-créé par Robert De Niro...

La conférence de presse et le mariage

La très belle salle dans laquelle a lieu la conférence de presse finale se trouve au Savoy, un hôtel londonien particulièrement chic. C'est même dans la salle de bal que se déroule la séquence. Vous pourrez découvrir ce somptueux édifice au 1 Savoy Hill.

Et pour finir avec des étoiles plein les yeux, la scène de mariage a eu lieu dans un petit hôtel aux cinq grandes étoiles nommé Hempel. C'est au cœur de ses jardins zen que le couple se dit oui. Pour revivre ce moment émouvant, rendez-vous au 31-35 Craven Hill Gardens.

