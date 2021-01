Danse avec les loups sur France 3 : Kevin Costner explique pourquoi il n'a jamais fait de suite

"Danse avec les loups", le chef-d’œuvre immortel de Kevin Costner, n'a jamais connu de suite. L'acteur/réalisateur s'est expliqué récemment sur cette décision.

Danse avec les loups : au grand air

Kevin Costner, dans les années 80, est déjà une énorme star. Silverado, Les Incorruptibles, Sens unique, Jusqu'au bout du rêve... Autant de succès qui lui ont offert le haut de l'affiche et ouvert les portes des plus gros projets qu'Hollywood peut offrir. L'acteur a pourtant d'autres plans pour lui-même : jouer dans une adaptation du roman Danse avec les loups de son ami Michael Blake. Il en achète les droits et, presque malgré lui, se retrouve dans la chaise de réalisateur. Le projet est monumental et sa production sera aussi compliquée que prévue. Costner finira même par payer de sa poche les rallonges de budget que le long tournage exigera.

L'histoire prend place en 1863, pendant la guerre de Sécession aux États-Unis. Le lieutenant Nordiste John Dunbar, blessé à une jambe et certain qu'il va y rester, tente une manœuvre désespérée qui va finalement faire de lui un héros national. Une fois sa vie hors de danger, il est muté dans les contrées sauvages de l'Ouest américain. Esseulé dans une cabane en bois et oublié par l'armée, il se rapproche de la tribu des Indiens Sioux. Si les deux camps ont du mal à se comprendre au début, ils se retrouvent petit à petit sur leurs aspirations naturalistes et humaines.

Danse avec les loups ©Majestic Films International

Le tournage est exigeant et Costner se fait aider par Kevin Reynolds sur certaines scènes. Les deux ont déjà tourné Une bringue d'enfer ensemble, et se retrouveront sur Robin des Bois, prince des voleurs et Waterworld. Danse avec les loups vaut à l'acteur les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur. Film culte depuis maintenant trois décennies, l'acteur ne lui offrit pourtant jamais de suite.

La qualité avant l'argent

Danse avec les loups a pourtant tout du film dont les personnages sont tellement bien écrits que l'on a envie de les suivre encore et encore. Que devient John Dunbar après cette aventure ? Ceux qui souhaitent connaître la réponse devront se tourner vers la littérature. Michael Blake en a en effet écrit la suite, La Route sacrée, sortie en 2001. Au cinéma, cela ne semble pas pour tout de suite, et encore moins sous la direction de Kevin Costner. Interviewé sur le sujet par nos confrères de Deadline, l'acteur a expliqué pourquoi il ne tournerait pas de suite à son chef-d’œuvre.

Danse avec les loups ©Majestic Films International

Souvent questionné sur le sujet par les gens autour de lui, Kevin Costner confie qu'il est agacé par cette situation. Pour lui, faire des numéros 2, 3 d'un film pour en offrir une version alternative, c'est comme "charger la mule et dire aux spectateurs quelle taille de brouette vous voulez pour la remplir d'argent facile". Il rajoute en effet que, selon lui, l'objectif de ces suites est toujours de faire de l'argent, alors que lui aime "faire des films". Il met également en avant le fait que la qualité des suites est souvent moindre que celle de l’œuvre originale. Une attitude louable pour cet homme qui a toujours essayé de rester droit dans ses bottes.

Son amour pour le western est néanmoins toujours aussi authentique. Il ne ferme d'ailleurs pas la porte à un retour de sa part dans ce genre à la réalisation. Sa dernière mise en scène date de 2004 et Open Range était justement un western. Il est également apparu dans la mini-série Hatfields & McCoys, encore un western. Toujours aussi attiré par les grands espaces, il est, depuis trois saisons, le héros de la série Yellowstone, créée par Taylor Sheridan, scénariste de Sicario, Comancheria et Wind River.