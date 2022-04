De l'autre côté du lit : quand Sophie Marceau redoutait la promotion du film à Lille avec Dany Boon

Lorsqu'il tourne "De l'autre côté du lit", Dany Boon vit en parallèle le succès phénoménal de "Bienvenue chez les Ch'tis". Au moment de la promotion, Sophie Marceau est d'abord réticente à l'idée de suivre son partenaire de jeu à Lille, craignant de passer pour une "opportuniste".

De l'autre côté du lit : Sophie Marceau et Dany Boon changent de place

Sorti en 2009, De l'autre côté du lit marque la rencontre à l'écran entre Sophie Marceau et Dany Boon. Dans cette comédie réalisée par Pascale Pouzadoux, ils forment un couple victime de la routine après dix ans de mariage. Tandis qu'Ariane court dans tous les sens pour s'occuper de leurs enfants et vendre des bijoux à domicile, Hugo gère tant bien que mal sa société de location de matériel de chantier.

De l'autre côté du lit ©Mars Films

Blasés par leurs quotidiens respectifs, les deux époux se lancent un défi : prendre la place de l'autre. S'ils tâtonnent au début, ils finissent tous deux par trouver leurs repères. Mais cette inversion a également des conséquences fâcheuses sur leur couple et leur vie de famille. Entre liaisons supposées et jalousie, ces changements vont notamment révéler les travers de leur histoire d'amour.

Roland Giraud, Anny Duperey, Antoine Duléry et Juliette Arnaud complètent la distribution du long-métrage. Réunissant plus d'1,7 million de spectateurs dans les salles obscures, De l'autre côté du lit trouve son public au cinéma mais est loin d'atteindre le score phénoménal de Bienvenue chez les Ch'tis, le précédent film de Dany Boon.

Un succès vécu en plein tournage

C'est lorsqu'il tourne De l'autre côté du lit que Dany Boon apprend au fil des semaines que sa comédie dans laquelle il partage l'affiche avec Kad Merad dépasse les 20 millions d'entrées et s'impose comme le plus gros succès du cinéma français au box-office. Interrogée par Télé 7 Jours fin 2008, Pascale Pouzadoux se souvient :

Alors qu’il tournait les scènes, des chiffres incroyables tombaient et Dany devenait sous nos yeux la superstar du cinéma français. En grand professionnel, il ne s’est pas laissé influencer par ce raz-de-marée. Il était dans son rôle, concentré, toujours à l’heure, jouant avec une parfaite connaissance de son texte. Mieux, humainement, il était adorable, accessible, sans avoir la grosse tête. En revanche, il m’a imposé un planning de fou. À peine ses prises terminées, il s’envolait pour se rendre aux dizaines de rendez-vous qu’exigeait le succès historique de sa comédie.

De l'autre côté du lit ©Mars Films

Et si selon la réalisatrice, l'ambiance sur le plateau est conviviale entre Dany Boon et Sophie Marceau, "deux comédiens qui s'admirent mutuellement", les choses se compliquent pour l'actrice de La Boum et Braveheart pendant la promotion.

"J'ai eu très très peur"

Fin 2008, l'équipe de De l'autre côté du lit vient présenter le long-métrage à Lille. Comme elle le confie lors d'une conférence de presse au cours de son passage dans "la capitale des Flandres", Sophie Marceau est d'abord intimidée à l'idée de débarquer dans le fief de son partenaire de jeu. Elle explique à ce sujet avec humour :

J'étais venue à Lille il y a très longtemps. C'est une ville que j'aime énormément et quand on m'a dit : "Tu vas retourner à Lille avec Dany", j'ai dit : "Non. Me faites pas ça parce que je vais avoir l'air de l'usurpatrice, de celle qui vient vous voler votre enfant chéri avec un autre film, l'opportuniste". J'ai eu très très peur, je vous avoue. C'est Dany qui m'a convaincue de venir. (...) Je ne veux pas avoir l'air de venir perturber cette harmonie.

Si elle a elle-même cartonné au cinéma à de nombreuses reprises, que ce soit dans L'Étudiante, Le Monde ne suffit pas ou encore LOL (Laughing Out Loud), Sophie Marceau a logiquement été impressionnée par le retentissement de Bienvenue chez les Ch'tis. Et au vu de l'accueil que leur ont réservé les Lillois durant leur venue, on ne peut que la comprendre.