Deadpool 2 sur TF1 : découvrez l'étrange exigence de Brad Pitt en échange de son caméo

Après le succès du premier film "Deadpool", la 20th Century Fox a décidé de se lancer dans la production d'une suite. Ryan Reynolds est de retour dans la peau du anti-héros tandis que c'est David Leitch qui s'occupe de la mise en scène de "Deadpool 2". Il a bénéficié notamment d'un caméo génial de Brad Pitt.

Deadpool 2, une suite au niveau

En 2016, Tim Miller réalise Deadpool. Un film très attendu par les lecteurs de comics et par les fans du genre super-héroïque. Après des années à se battre, Ryan Reynolds a eu ce qu'il voulait : un film centré sur Deadpool. L’œuvre reçoit des critiques majoritairement positives et rapporte plus de 782 millions de dollars au box-office pour un budget de 58 millions de dollars. Sacrée performance qui a poussé la 20th Century Fox à produire une suite.

En 2018, David Leitch remplace Tim Miller à la réalisation pour Deadpool 2. Côté casting, Ryan Reynolds reprend évidemment son rôle, tandis que le reste de la distribution se compose notamment de Josh Brolin en Cable et de Zazie Beetz dans la peau de la chanceuse Domino. Même si le film reçoit des critiques légèrement moins convaincantes il gagne plus de 785 millions de dollars, pour un budget de 110 millions. Deadpool 2 était également l'occasion de voir des caméos en tout genre et à foison.

Des caméos en veux-tu en voilà

Deadpool 2 s'est éclaté avec le jeu des caméos. Le film regorge d'apparitions sympathiques et décalées. Déjà, David Leitch fait lui-même son propre clin d’œil dans son film. Il interprète l'un des prisonniers qui est éjecté dans la rue par Cable, lors de l'énorme course poursuite sur le camion. Ensuite, il y a également les X-Men de la nouvelle génération qui font une courte apparition. James McAvoy (Charles Xavier), Nicholas Hoult (Le Fauve), Evan Peters (Quicksilver) ou encore Tye Sheridan (Cyclope) font une manifestation dans le manoir de Charles Xavier. Une séquence hilarante qui crée cependant quelques problèmes de temporalités. Mais vu que c'est Deadpool, tout le monde s'en fou un peu.

Ensuite, il y a également Matt Damon, qui survient en redneck caché sous une énorme couche de maquillage et de prothèses. Enfin, il y a évidemment Brad Pitt, qui fait une courte apparition dans la peau du Fantôme. Un caméo bourré d'auto-dérision pour lequel le comédien a eu une étrange exigence.

L'étrange exigence de Brad Pitt

Initialement, Brad Pitt avait été approché pour incarner Cable. L'acteur avait laissé entendre son intérêt pour tourner dans le film de David Leitch. Mais à cause de problèmes de calendrier et d'un agenda trop chargé, Brad Pitt n'a pas pu incarner l'antagoniste de l'histoire. Mais l'acteur et le réalisateur sont restés en bon terme, et lorsque les scénaristes ont imaginé ce caméo étonnant, David Leitch a directement pensé à Brad Pitt. Ryan Reynolds a donc proposé à l'acteur de Fight Club d'interpréter le Fantôme, le temps d'une apparition lamentable, où il meurt comme une tache, s'électrocutant et dévoilant ainsi le visage de la star hollywoodienne. Lors d'une interview avec Collider, Ryan Reynolds s'est étendu sur ce drôle de petit détail :

Je vous confirme que c’est bien Brad Pitt. On ne sait même pas comment on a fait pour l’avoir dans le film. Je lui ai envoyé une lettre pour lui expliquer notre idée. Notre promesse était d’utiliser la plus grande star du monde d’une manière totalement gâchée. De lui offrir le rôle d’un personnage invisible et surtout franchement inutile. Puis qu’on puisse le voir pendant à peine un instant. Brad a trouvé ça drôle, et nous, ça nous éclatait. Il nous a dit oui, et juste après, il était sur le plateau pour tourner… Quoi ? Sept minutes ? Puis il a profité de son café, qu’il nous avait réclamé en guise de paiement. C’est un tel gentleman, c’est vraiment un être charmant, qui a de l’humour. Et c’est sans conteste la plus grande star de cinéma au monde. On était tous surexcités par ce caméo.

En effet, Brad Pitt a eu une exigence particulière sur le tournage de cette séquence. Le comédien a accepté à une seule condition. Il avait demandé à la production que Ryan Reynolds aille dans le Starbuck du coin lui chercher un double cappuccino, et lui rapporte en personne. Ce que Ryan Reynolds a fait, comme le racontent les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick au micro de Yahoo :

Son "caprice de star" ? Il a simplement demandé à Reynolds s’il pouvait lui apporter un café. Il nous a dit : "j’aimerais qu’il passe chez Starbucks et qu’il me rapporte un double cappuccino". Et le jour où il est venu tourner ce court plan, Ryan lui a donc livré cette boisson… Mais Brad ne se souvenait pas de cette demande. Il a pris son café en riant et lui a dit : "Mon Dieu, j’avais complètement oublié que je t’avais réclamé ça !".

Brad Pitt s'est néanmoins fait payer pour cette cocasse apparition. Il a en effet reçu le salaire minimum autorisé pour un membre de la Screen Actors Guild, ce qui représente évidemment beaucoup moins que ses salaires habituels. Brad Pitt va par ailleurs prochainement tourner de nouveau avec David Leitch dans Bullet Train, son prochain long-métrage.