Diversion sur France 2 le 27 septembre : la galère monstrueuse de Margot Robbie lors de l'audition

Dans "Diversion", réalisé par Glenn Ficarra et John Requa, Will Smith joue un arnaqueur qui forme une jeune apprentie incarnée par Margot Robbie. Décrocher le rôle n'a pourtant pas été facile pour l'Australienne.

Diversion mais une seule réalité

Diversion est un film réalisé par Glenn Ficarra et John Requa sorti en 2015.

On y suit Nicky (Will Smith), une sommité dans l'art de l'escroquerie, qui tombe sous le charme de Jess (Margot Robbie), une débutante dans le domaine. Il la prend sous son aile et lui apprend les rudiments de l'entourloupe. La jeune femme se rapprochant dangereusement de lui, il décide de rompre subitement avec elle. Trois ans plus tard, la novice est devenue une redoutable femme fatale, se plaçant au même niveau que son maître. Tandis qu'elle débarque en plein Grand Prix automobile de Buenos Aires, elle menace de faire capoter le plan à haut risque que Nicky élabore depuis de nombreux mois. Commence un jeu de dupes dans lequel chaque joueur s'amuse de la réalité et des apparences. Qui aura la fraîcheur du dernier mirage ?

Le casting est complété par Rodrigo Santoro, Robert Taylor, Gerald McRaney, Adrian Martinez et BD Wong.

Margot, reine de la répartie

Comme elle l'expliquait à nos confrères d'Entertainment Weekly, arriver à l'audition a été un vrai casse-tête pour Margot Robbie. L'actrice est en effet à l'époque en vacances avec son frère sur une île au large de la Croatie. Elle a passé la veille à bronzer et la nuit à nager, complètement déconnectée du monde. Elle arrive le matin dans sa chambre d'hôtel, allume son téléphone et découvre un drôle de message. On lui propose en effet d'auditionner pour Diversion et lui annonce que son vol est prévue dans la soirée. Elle découvre alors qu'il faut qu'elle prenne un catamaran pour rejoindre le continent, et qu'il part dans 20 minutes. Elle jette ses affaires dans sa valise, court vers le bateau qu'elle arrive à prendre in extremis. Derrière, elle monte dans un bus pour arriver à l'aéroport... où elle attend 6 heures avant de décoller pour la France.

Là, elle attend 6h de plus avant de partir pour New York. Arrivée dans la Grosse Pomme sous la pluie, on lui annonce que son bagage est perdu. Elle rejoint donc l'audition trempée, sans maquillage, habillée d'un short en jean. L'Australienne n'a en plus dormi que 6 heures sur les 50 dernières. L'audition s'annonce compliquée. C'est alors que Will Smith achève sa patience en arrivant en retard, prétextant qu'il arrive du quartier du Queens. Robbie a alors la répartie parfaite, lui rétorquant "Ouais? Eh bien, j'arrive d’une île au large de la Croatie et je suis là à l’heure !". Une phrase qui sonne presque comme un dialogue de film. L'actrice est persuadée que c'est à ce moment-là qu'elle a eu le rôle. Elle a probablement raison.

Leurre du choix

Si le scénario nous leurre en effet du début à la fin avec ses twists à répétition, le vrai casse-tête a commencé avec le casting du film.

Au départ en 2012, ce sont Emma Stone et Ryan Gosling qui sont pressentis dans les rôles principaux. Le duo vient alors de tourner sous la direction de Glenn Ficarra et John Requa pour la comédie Crazy, Stupid, Love. Finalement, les deux acteurs lâchent le projet.

Sont alors annoncés Ben Affleck et Kristen Stewart qui quittent à leur tour rapidement le navire. Will Smith rentre alors en négociations et signe officiellement pour incarner Nicky. Du côté du rôle principal féminin, c'est toujours le grand flou. La production approche Rose Byrne, Jessica Biel, Michelle Williams, Olivia Munn. Toutes refusent. C'est alors que Margot Robbie revient de la plage, rallume son téléphone et traverse le monde. Le film est enfin lancé !