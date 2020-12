D'un Noël à l'autre sur M6 : retrouvez Lea Michele l'actrice de Glee

Le téléfilm "D'un Noël à l'autre" sur M6, est l'occasion pour les fans de "Glee" de retrouver la superbe Lea Michele. Elle partage l'affiche de cette comédie romantique avec Charles Michael Davis ("The Originals").

D'un Noël à l'autre, l'histoire de retrouvailles pendant les fêtes

D'un Noël à l'autre retrace l'histoire de deux amis qui passent chaque fête de fin d'années à Hawaï, dans un cadre sublime. Effectivement, Olivia Anderson (Lea Michele) et Jeff Williams (Charles Michael Davis) ont passé tous les Noël ensemble pendant leur enfance. C'est à l'adolescence, après avoir échangé leur premier baiser que les deux personnages se sont perdus de vue. Quinze ans se sont écoulés, Olivia est devenue une grande architecte, elle a rencontré Gregg un businessman et comme chaque année, elle retourne passer Noël à Hawaï, avec sa famille. C'est ainsi, qu'après des années sans nouvelles, elle retrouve Jeff son ami d'enfance.

L'attirance qu'ils éprouvent l'un envers l'autre est toujours aussi vivace. Le temps ne semble pas avoir altéré leurs sentiments. Cependant, Olivia et Jeff ont du mal à franchir le pas, chacun retenu par leurs problèmes personnels. Les personnages vont rencontrer plusieurs difficultés et les circonstances vont les pousser à se séparer à nouveau...

D'un Noël à l'autre © Freeform Studios

Lea Michele le rôle de Rachel Berry dans la série Glee lui colle à la peau

Lea Michele montre une autre facette d'elle dans le téléfilm D'un Noël à l'autre, elle y joue le rôle d'une femme accomplie et épanouie dans sa vie professionnelle. La jeune femme est loin de l'adolescente rêveuse et audacieuse de la série Glee. Cependant, c'est grâce à cette série musicale télévisée que Lea Michele a connu une importante notoriété. Elle a été révélée notamment grâce à son rôle de Rachel Berry. Lea Michele interprète donc une jeune fille ambitieuse et bourrée de talent, qui intègre un club de chant au lycée. L'adolescente rêve de gloire, ce qui fait d'elle l'une des membres la plus active du groupe. À ses côtés, nous retrouvons Cory Monteith dans le rôle de Finn, Matthew Morrison, le professeur d'espagnol à l'initiative de ce groupe de chant, mais aussi Naya Rivera, Amber Riley, Chris Colfer et bien d'autres.

La série Glee a marqué toute une génération d'adolescents. Les chansons de la série résonnent encore dans les têtes des fans. L'univers et les personnalités de chaque personnage sont à l'origine du succès de la série. Entre succès et drame, Glee n'a cessé d'intéresser le public et a propulsé de nombreuses stars dont Lea Michele.

Glee ©20 th Century Fox Television

Que devient Lea Michele ?

Ces dernières années, la jeune femme s'est beaucoup consacrée à sa carrière musicale. Effectivement, Lea Michele a sorti plusieurs albums Lourder, Places et Christmas in the City sortis en 2019. L'esprit de Noël a encore frappé car l'album de reprise de chants de Noël est sorti la même année que le téléfilm D'un Noël à l'autre. La jeune femme apparaît également dans différentes séries comme Sons of Anarchy et Scream Queens.

Lea Michele a déjà rédigé son autobiographie Brunette Ambition, et aussi un livre de développement personnel You First : Journal Your Way to Your Best Life. La jeune femme se consacre aujourd'hui à sa vie de famille, car elle a donné naissance à son premier enfant en août 2020.

D'un Noël à l'autre est diffusé lundi 21 décembre à 13h35 sur M6.