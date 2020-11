En eaux troubles sur TF1 : le film a mis plus de 20 ans à se faire

"En eaux troubles" réalisé par Jon Turteltaub avec Jason Statham sorti en 2018 mettait en scène un mégalodon, tout droit sorti des profondeurs abyssales. Bien que le film ait eu un succès fou au box-office, il aurait bien pu ne jamais voir le jour.

Une histoire de gros poisson

En Eaux troubles, sorti en août 2018 se déroule dans un centre de recherches sous-marine, dans lequel des océanographes se lancent le défi d’explorer les plus grandes profondeurs marines, la fosse des Mariannes. Mais ils vont sans le vouloir libérer un monstre marin préhistorique mangeur d'Hommes. Face à cette créature sanguinaire, les scientifiques vont devoir survivre, grâce à l’aide de Jonas Taylor, un ancien capitaine de la Marine, viril et super costaud, campé par Jason Statham.

Ça vous dit quelque chose ? Normal, ce scénario est étrangement similaire à celui de Peur Bleue (1999), ou bien d’autres films impliquant un squale mangeur d’Hommes. Sauf que là, on a affaire à un requin de 23 mètres de long : le Mégalodon.

Côté casting, Jason Statham, côtoie, entre autres, Li Bingbing, Rainn Wilson et Ruby Rose.

Le Mégalodon, créature préhistorique effrayante

Le Mégalodon, espèce de requins dotée de dents pouvant mesurer 20 centimètres, est un des plus grands prédateurs qui aient jamais existé, il y a environ 25 à 1,5 millions d’années.

Entre peur et fascination, il y a de quoi cauchemarder tout de même. Et c'est parfait pour le film de Jon Turteltaub. D'ailleurs, pour mettre en action l'immense requin préhistorique, la production de En eaux troubles s'est donnée à fond au niveau des effets spéciaux. Bien que le mégalodon n'existe plus, on s'y croirait.

©Warner Bros

En eaux troubles : 20 ans d'attente

Bien que les histoires de grands requins blancs marchent surtout à l'écran, il faut savoir que En eaux troubles est inspiré, à la base, d'un roman de 1997 : Megalodon, de Steven Alten. L'idée originale d'une adaptation cinématographique remonte en fait à cette époque et ce sont les studios Hollywood Pictures (filiale de Disney) qui ont d'abord obtenu les droits. Que s'est-il passé ensuite ? Une attente interminable. Pendant plus de vingt ans, le scénario passe de mains en mains, y compris celles de Steven Alten.

Ce n'est qu'en 2016 que l'équipe connue autour de En eaux troubles se précise, avec Jon Turteltaub aux commandes et Warner Pros à la production. Bien que l'adaptation cinématographique enfin sortie diffère quelque peu du livre original, En eaux troubles s'est finalement classé dans les blockbusters à succès.

Dans la tradition des blockbusters

Tout comme son ancêtre Les Dents de La Mer, En eaux troubles repose sur la peur sociale des prédateurs des mers. Il faut dire que c’est l’œuvre de Steven Spielberg qui a initié le genre. Depuis, nombreux ont tenté leur chance dans ce thème, mais seul En eaux troubles a provoqué un tel raz-de-marée à succès.

En effet, avec un budget de 130 millions, En eaux troubles a ensuite généré plus de 530 millions de dollars au box-office mondial. Même si le film a eu son lot de critiques négatives, il y a de quoi faire blêmir la concurrence. C'est sûrement la raison pour laquelle il y aura un deuxième opus de En eaux troubles, toujours avec Jason Statham.

On sait depuis peu que c'est Ben Wheatley qui mettra en scène la suite des aventures du mégalodon, à une date encore indéfinie. Espérons que la production ne mette pas autant de temps à se préciser que pour le premier volet.

Gageons qu'En eaux troubles 2, sera peut-être plus gore que son prédécesseur.