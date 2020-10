Epouse-moi mon pote sur M6 : pourquoi le film a fait polémique à sa sortie ?

Sorti en 2017, "Epouse-moi mon pote" est le premier long-métrage de Tarek Boudali, membre incontournable de La Bande à Fifi. Ce qui devait être une consécration pour l'acteur et humoriste, est devenu la cible des critiques de l'époque pour sa supposée représentation peu flatteuse de l'homosexualité.

Epouse-moi mon pote, premier film de Tarek Boudali

Révélés par leurs sketchs en live dans le Grand Journal de Canal+ dès 2005, les membres de La Bande à Fifi se sont souvent signalés par leur humour très caustique et "à l'américaine." En effet, c'est ce style loin des standards du genre dans l'Hexagone qui a permis à la troupe comique de produire ses propres films à partir des années 2010 et de trouver le succès. Au sein de cette équipe, on y retrouve donc Philippe Lacheau (alias Fifi), Tarek Boudali, Reem Kherici, Julien Arruti (alias Juju) et Pascal Boisson (alias Paco). Ils participent (pour la plupart) à un premier carton en 2014 avec Babysitting de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou.

Après avoir participé à Babysitting 2 et Alibi.com, Tarik Boudalhi réalise son premier long-métrage en 2017, Epouse-moi mon pote. En plus d'être également devant la caméra, il nomme au casting Philippe Lacheau et Julien Arruti. Le film suit Yacine, un étudiant marocain qui quitte son pays natal pour rejoindre la capitale parisienne. Souhaitant devenir architecte, il rate pourtant son examen suite à une soirée trop arrosée. Les conséquences seront terribles pour lui puisqu'il va perdre son visa et se retrouver en situation irrégulière. C'est alors qu'il trouve une idée farfelue pour légaliser sa situation : faire un mariage blanc avec son meilleur ami et voisin, Fred. Le faux couple va pourtant avoir affaire à un inspecteur tenace, souhaitant vérifier à tout prix que cette union est bien réelle et fondée sur l'amour.

Epouse-moi mon pote est-il un film homophobe ?

Dès la bande-annonce, le long-métrage de Tarik Boudalhi a fait grincer des dents les internautes. Par la suite, malgré son petit succès en salles, le film a été vivement critiqué par une partie de la presse ainsi que les réseaux sociaux. En effet, le film a été tour à tour éreinté pour ses supposés clichés et stéréotypes à propos des relations homosexuelles. Le Monde par exemple, taxa le long-métrage de "comédie à l'ère d'Hanouna". Accusé en outre de misogynie et de sexisme, Epouse-moi mon pote fut défendu par quelques journaux, et Tarik Boudalhi lui-même tenta de calmer les esprits en assurant n'avoir voulu blesser personne.

Toutefois, cela n'empêcha pas l'association Act Up (association militante de lutte contre le sida, issue de la communauté homosexuelle) de certifier le film comme homophobe. L’Association des journalistes LGBT s'insurgea quant à elle contre la complaisance des médias télévisés à l'égard du film lors de sa promotion. La polémique a été telle que Joel Deumier, le Président de SOS Homophobie à cette époque, s'est exprimé :

Les blagues qui sont faites tendent à surfer sur les stéréotypes qu’on a sur les homosexuels (…) On ramène par exemple beaucoup les situations au sexe. Il y a une réplique où on dit aux deux personnages, ‘ce soir vous allez sabrer le champagne’, et ils répondent ‘non on va plutôt sabrer des b…’. Il faut bien se rappeler qu’un des stéréotypes associés à l’homosexualité, c’est l’hyper-sexualisation. Et ça, ce n’est jamais associé à l’hétérosexualité.

Une année 2017 polémique pour la comédie française

Si la comédie française est bien connue pour aller très loin sur les sujets sociétaux, cette année 2017 a particulièrement marqué les esprits. En effet, en plus d'Epouse-moi mon pote, on pourra également évoquer Gangsterdam avec Kev Adams qui a fait sérieusement parler pour ses gags semblant faire l'apologie du viol. On pourra aussi parler d'A bras ouverts, sorti la même année où on voit Christian Clavier face à une communauté de Roms pas représentée sous son meilleur jour. Bref, 2017 a fait beaucoup parler !