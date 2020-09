Expendables sur TMC lundi 14 septembre : un record de blessures sur le tournage pour Stallone !

En 2010, Sylvester Stallone se lance dans le projet fou "Expendables". Il y réunit toutes les plus grandes stars des films d'action et explose tout. Pourtant, le tournage est un cauchemar, l'acteur subissant plus d'une dizaines de blessures, dont certaines lui laisseront de graves séquelles.

Expendables : l'hymne à la testostérone

Expendables est un film d'action co-écrit et réalisé par Sylvester Stallone.

On y suit un groupe de mercenaires qui n'a jamais connu que la guerre. Ils se font appeler les Expendables. Barney Ross (Sylvester Stallone) en est le chef et cerveau. Il est entouré d'hommes sans pitié experts dans leurs domaines.

Lee Christmas (Jason Statham) est un ancien membres des SAS qui adore les armes blanches. Yin Yang (Jet Li) maîtrise le combat au corps-à-corps comme personne. Hale Caesar (Terry Crews) ne fait pas trop dans la finesse avec ses armes lourdes. Toll Road (Randy Couture), son truc, c'est plutôt la destruction aux explosifs. Quant à Gunnar Jensen (Dolph Lundgren), il est plus dans "la douceur" avec son fusil sniper de tireur d’élite.

La troupe de joyeux drilles acceptent sans sourciller ce qui ressemble presque à une mission de routine : une opération secrète financée par la CIA pour infiltrer un pays sud-américain, le Vilena, et renverser la dictature du général Garza (David Zayas). Ils vont pourtant découvrir que les enjeux sont bien plus grands que ce qu'ils ont l'air.

Last and next action heroes

Énorme star dans les années 80 et le début des années 90, Sylvester Stallone a connu une fin de millénaire compliquée au box-office. Et le début du nouveau ne lui fut pas beaucoup plus favorable. C'est alors qu'il relance en 2006, comme un symbole par rapport à celui qui lui a tout donné, le personnage de Rocky. Il écrit et réalise Rocky Balboa, et c'est un succès. Galvanisé par ce retour en grâce, il fait de même avec son deuxième alter ego et de cette envie naît en 2008 John Rambo. Là encore, on lui sort les lauriers. Se sentant intouchable, il se donne alors comme mission de réunir tous les plus grands noms du genre et de faire le film d'action ultime. En plus des noms déjà sus-cités, il recrute également Eric Roberts, Bruce Willis, Mickey Rourke et Steve Austin. Ce film, ce sera Expendables !

Blessures secrètes

Quand il a réussi à réunir ce casting, Stallone a dû se dire qu'il avait fait le plus dur. C'était sans compter sur le tournage éprouvant et même dangereux sur lequel l'acteur s'est blessé 14 fois ! Et on ne parle pas ici d'égratignures ou d'un ongle cassé, non. Voyez par vous-même.

Dès les premiers jours, il se fait recoudre la main après une cascade. Derrière, durant un combat au corps-à-corps, il se troue une oreille et se luxe une épaule. Un début en fanfare qui ressemble pourtant à une promenade de santé par rapport à ce qui l'attend. Plus grave, il enchaîne avec une déchirure du tendon du genou. Devant la gravité de la blessure, les médecins lui expliquent qu'il faut l'opérer et arrêter le tournage pendant quatre mois. Ce que l'acteur-réalisateur refuse catégoriquement ! Il n'a pas le choix, et le tournage reprend de plus belle.

Il se casse alors une dent, puis s'arrache un muscle du pied. Un moindre mal par rapport à sa blessure la plus grave qu'il subira lors d'un combat avec le colosse Steve Austin et ses 115kg.

L'ancienne star du catch balance Sly contre mur. Il manque sa réception, se fracture le cou et s'abîme la moelle épinière de la colonne vertébrale ! Même s'il risque la paralysie, il continue pourtant le tournage et ne se fera opérer qu'après. L'intervention lui laissera néanmoins une plaque de métal sur la colonne !

Heureusement pour Stallone (qui avait déjà 64 ans à l'époque !), le succès récompense ses sacrifices, Expendables rapportant plus de 274 millions de dollars de recettes. Le film aura même droit à deux suites pour lesquelles il fera venir d'autres grands noms de l'action comme Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Chuck Norris et Antonio Banderas.

C'était donc un échange standard de séquelles à sequels .