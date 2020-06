Forrest Gump lundi 8 juin sur M6 : saviez-vous que la suite devait être très sombre ?

Le classique "Forrest Gump" est diffusé lundi 8 juin sur M6. Le scénariste du film, Eric Roth, parle de la suite du classique de Robert Zemeckis. Il avait en effet écrit la suite des aventures de Forrest Gump et il revient aujourd'hui sur certains éléments de l'histoire.

En 1994, le cinéaste Robert Zemeckis signe l'un de ses meilleurs films. Il réalise Forrest Gump, un énorme classique qui remporte 6 Oscars dont ceux du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur pour Tom Hanks, et du Meilleur scénario adapté pour Eric Roth.

Pour un budget de 55 millions de dollars, le long-métrage en a rapporté plus de 678 millions au box-office. Un tel succès a fait qu'une suite a même été envisagée, et que Eric Roth a d'ailleurs écrite.

Une suite beaucoup plus sombre

Sous la demande de Paramount, Eric Roth a entrepris l'écriture de la suite des aventures de Forrest Gump. Il s'est basé sur le roman Gump & Co de Winston Groom qui offre une suite au destin de ce héros américain pas comme les autres. Le roman aurait évidemment servi d'inspiration pour le film, mais Eric Roth aurait poussé le drame dans une direction beaucoup plus sombre.

Lors d'une interview avec Pardon My Take, le scénariste a révélé que le film aurait commencé avec une lourde révélation. Forrest Gump naît séropositif et fini par succomber du sida. D'autres points de l'intrigue auraient inséré des éléments fictifs au sein d'éléments historiques, comme dans le premier film. Par exemple, Eric Roth aurait abordé le meurtre du lieutenant Dan lors de sa candidature au congrès, la danse de salon entre Forrest et la princesse Diana, ou encore la présence de OJ Simpson.

Contrairement au film original, cette suite se serait conclue sur une note tragique. Le scénariste voulait confronter le protagoniste à l'attentat du 19 avril 1995. Un attentat à la bombe contre le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City :

Il trouve sa vocation et devient un animateur de bingo dans une réserve amérindienne. Il rencontre une femme et vit avec elle dans une caravane. Vers la fin du film, il l'attend tous les jours devant un bâtiment fédéral parce qu'elle enseigne à l'école maternelle. Il est assis là et tout le bâtiment explose derrière lui. C'était l'attentat d'Oklahoma City. Je pensais que c'était la chose la plus horrible que je verrai, puis le 11 septembre est arrivé...

Le 11 septembre est une des raisons pour laquelle le film ne s'est pas fait. Eric Roth se souvient parfaitement de cet instant étrange où le film n'avait plus vraiment de sens :

J'ai rendu le script le 10 septembre, la vieille du 11 septembre 2001. Robert Zemeckis, le réalisateur, Tom Hanks et moi nous sommes assis ensemble. Nous nous sommes regardés et avons dit « C'est la fin de tout ça ».

Malheureusement pour les fans, la suite de Forrest Gump n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, il est trop tard pour revenir en arrière et reprendre ce scénario. De toute façon, Robert Zemeckis n'en a plus l'envie. Et ce n'est peut-être finalement pas plus mal...