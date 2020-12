Forrest Gump sur 6ter : à la poursuite du chalutier "Jenny"

"Forrest Gump" c'est une histoire d'amour, de ping-pong, de guerre et d'amitié, de chocolats et d'un crevettier ! C'est en effet avec le "Jenny", iconique chalutier du film, que Forrest et le lieutenant Dan se lancent avec succès dans la pêche à la crevette. Mais le "Jenny" existe-t-il vraiment ou est-ce un pur accessoire de cinéma ?

Un des bateaux les plus célèbres du cinéma

Forrest Gump, sorti en 1994, est un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Depuis le roman de Winston Groom, le réalisateur Robert Zemeckis et l'acteur Tom Hanks réussissent l'adaptation formidable de l'histoire de cet homme simple d'esprit qui va se trouver en première ligne des plus grands moments de l'histoire américaine de la seconde moitié du 20e siècle. Une grande histoire vécue à sa manière, celle de Forrest donc, c'est-à-dire avec bienveillance, naïveté, et un profond amour pour la femme qu'il aime : Jennifer "Jenny" Curran (Robin Wright).

Forrest et Jenny, c'est une histoire qui commence lorsqu'ils sont enfants à Greenbow dans l'Alabama. À la sortie de l'université, Forrest part au Viet Nam et Jenny part sur les routes hippies américaines. Alors que Forrest est démobilisé, ils se retrouvent brièvement et par hasard à Washington, avant de reprendre encore leurs chemins respectifs. Forrest a fait une promesse à son meilleur ami Bubba, mort dans ses bras au Viet Nam, et il va l'honorer : acheter un navire-crevettier et devenir pêcheur. Il utilise toutes ses économies pour acheter un vieux bateau, qu'il nomme "Jenny". Avec la boîte de chocolats et le banc à l'arrêt de bus de Savannah, le crevettier "Jenny" est sûrement l'objet le plus iconique du film. Mais est-il un accessoire ? Ou autrement dit, le "Jenny" est-il un véritable crevettier ?

De "Miss Sherri" à "Jenny" pour Forrest Gump

Le "Jenny" est à l'origine un chalutier de 55 pieds, soit à peu près 17 mètres de longueur, qui pêchait la crevette dans les eaux de Beaufort en Caroline du Sud. Il est la propriété de Jimmie Stanley, marin-pêcheur de Beaufort, et vogue sous le nom de "Miss Sherri". Le chalutier a été construit en 1972 par Charles Sutler et son fils Parker sur les bords de la rivière Chechessee. "Miss Sherri" oeuvre donc plus de deux décennies avant d'être remarqué au Beaufort Water Festival en 1993 par l'équipe de repérage du film Forrest Gump. La Paramount loue le bateau le temps de la production, le "maquille" pour le marquer d'usure, aménage une place discrète pour que Jimmie Stanley puisse le piloter pendant les prises de vue, et le renomme donc "Jenny".

Le reste appartient à l'histoire : Forrest Gump devient riche en créant avec le lieutenant Dan (Gary Sinise) la Bubba Gump Shrimp Company, qui deviendra ensuite une véritable chaîne de restaurants très connue aux États-Unis, inaugurée deux ans après la sortie du film. Avec le succès du film, Jimmie Stanley est heureux de voir son modèle de crevettier de cinéma mondialement connu et commande à un ébéniste de la région, Tom Boozer, un modèle réduit à l'identique, avec des chutes du bois utilisé pour la construction du "Miss Sherri". Pour le paiement, Boozer accepta les deux panneaux peints "Jenny", à la proue du bateau dans le film.

"Jenny" prépare lentement son retour

Pour le "Jenny" - redevenu le "Miss Sherri", il naviguera encore quelques années avant d'être vendu pour une somme restée secrète au Planet Hollywood d'Orlando. Mais c'est ici que l'histoire se complique un peu. Entièrement passé dans le système Disney, le bateau est démonté avant d'être transporté et remonté. Une opération qui le dégrade et qui fait craindre que le Miss Sherri ne se soit finalement entièrement détérioré à son emplacement au parc d'Orlando. Il n'en est rien, puisqu'il est encore apparent en 2009, dans un état tout relatif de fidélité.

"Jenny" au Planet Hollywood d'Orlando

Finalement, son exposition s'arrête en 2014, lorsqu'il est sorti de son emplacement pour un large plan de rénovation. Pour faire vivre la mémoire de ce memorabilia iconique, le South Caroline Maritime Museum de Georgetown a proposé une exposition en août 2020 sur la vie du "Miss Sherri" et son inspiration pour Forrest Gump, exposition à laquelle Tom Boozer a prêté toute sa documentation, un modèle réduit et les deux panneaux originaux "Jenny".

Quant au "Jenny" du film, le "Miss Sherri" construit en 1972, utilisé pour le film et transporté à Orlando, il est en sommeil... Fin 2020, il est en effet encore en rénovation et aucune intention de le remettre en exposition n'a pour le moment été annoncée.