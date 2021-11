Germinal sur France 2 : tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle série événement

Depuis mercredi 27 octobre, France 2 diffuse les épisodes de la série française "Germinal", adaptée du roman éponyme du célèbre Émile Zola. Réalisation, casting, budget et tournage, CinéSéries vous en dit plus sur la production de cette fiction exceptionnelle.

Germinal : une nouvelle adaptation

Germinal est tout d'abord un ouvrage écrit par le célèbre Emile Zola et publié en 1885. Il peint le portrait d'une société française scindée en deux. En effet, deux classes sociales s'affrontent, d'un côté, les privilégiés et de l'autre, les plus démunis. Le roman a connu plusieurs adaptations, la plus célèbre reste celle du cinéaste Claude Berri sortie en 1993. On suit Etienne Lantier, un chômeur qui trouve du travail dans une des mines du Nord de la France. Sur place, il se rend compte de la misère et de l'horreur vécues tous les jours par les travailleurs. Le casting de Germinal est alors composé de Renaud qui n'en garde pas un très bon souvenir, mais aussi de Gérard Depardieu, Miou-Miou, Judith Henry et Jean Carmet.

Germinal ©France 2 Cinéma

La série Germinal quant à elle, est créée par Julien Lilti, il était primordial pour eux de moderniser les personnages de Zola. Il a donc fallu trouver le bon dosage notamment pour le personnage de la jeune Catherine Maheu (Rose-Marie Perreault), qui est âgée de 13 ans dans le roman lorsqu'elle se fait violer par Chaval, ici elle a 19 ans. Pour le réalisateur et ses co-auteurs, il était important d'accorder une grande place aux personnages féminins de la série et de souligner leur poids politique. Ainsi, ils ont cherché à se libérer du poids du roman et d'être au plus proche des ressentis de chacun des personnages.

Germinal ©SARAH ALCALAY / FTV / BANIJAY

Un tournage dans des conditions difficiles

Tout comme le film de 1993, le tournage de la série Germinal a pris place sur d'anciens sites miniers situés à Lille, Valenciennes et leurs environs, comme le Fort de Seclin. Parmi eux, on retrouve le Centre Historique Minier de Lewarde. Les équipes ont pu investir ce site historique en partie grâce au confinement, car ce lieu qui est très visité était fermé. Le tournage de la série a duré cinq mois et demi et s'est fait dans le grand froid, c'est-à-dire sous la pluie et la neige. Louis Peres qui incarne Etienne Lantier, s'en souvient très bien :

Nous n’avions pas besoin d’imaginer la fatigue des mineurs parce que nous étions nous-mêmes morts de fatigue. Même si, bien sûr, les mineurs allaient bien au-delà en termes de souffrance.

Une production colossale

À l'époque, le film de Berri avait un budget de 165 millions de francs, soit pas loin de 25 millions d'euros ! Un record à l'époque, dû au nombre de figurants et l'énorme équipe de direction artistique en charge de la création des décors. La série France 2 est également un projet de grande envergure, la société Banijay Productions a loué un budget de 12 millions d'euros. Ce qui représente une très grosse somme pour une mini-série destinée au petit écran. En effet, de gros moyens ont été déployés afin de rester fidèles à l'époque. Le tournage a eu lieu dans une dizaine de décors différents.

Germinal ©SARAH ALCALAY / FTV / BANIJAY

Pour les besoins de la série et pousser le réalisme jusqu'au bout, cinq tonnes de boue ont été déversées dans la rue principale de Marchipont, tandis que 22 tonnes de charbon ont été importées de Pologne. Côté figuration, la production a engagé de nombreux anciens mineurs parmi les 2.400 personnes présentes. Un casting de taille a également été sélectionné pour incarner ces personnages bien connus, on retrouve donc Louis Peres qui est un des héros de la série Mental, mais aussi Alix Poisson, Guillaume de Tonquédec, Thierry Godard, Natacha Lindinger ou encore Sami Bouajila.

La série a été primée lors du Festival Série Mania à Lille

Tous ces moyens mis en place pour rendre la série la plus réaliste possible ont été payants. Effectivement, bien avant son arrivée sur Salto et sa diffusion sur France 2, Germinal a été présentée en avant-première au Festival Série Mania à Lille. La série a su conquérir les festivaliers puisqu'elle a remporté le prestigieux prix du public, qui représente la série coup de cœur des spectateurs. Ce succès n'en finit pas, car les premiers épisodes de la fiction événement ont rassemblé 4,4 millions de curieux, ce qui signifie que 19,9 % du public était présent devant la télévision.

La série Germinal est diffusée tous les mercredis sur France 2, depuis le 27 octobre, et est actuellement disponible sur la plateforme Salto.