Ghost mardi 29 septembre W9 : cette scène devait être beaucoup plus hot

Drame romantique culte, "Ghost" doit une partie de sa réputation à la scène de poterie entre Demi Moore et Patrick Swayze. Un moment suspendu, plein de tension sexuelle et passionnelle. Mais saviez-vous que la scène aurait pu être encore plus hot que ça ?

Ghost : le film romantique d'une génération

Ghost c'est un duo mémorable. Celui formé par Demi Moore et Patrick Swayze. La première n'était pas encore une grosse star à l'époque, c'est cette romance qui l'a faite grimper à un autre niveau de célébrité. Le second a davantage de réputation, son rôle dans Dirty Dancing n'y étant pas pour rien. Ensemble, ils campent Molly et Sam. Quand Sam est tué dans une agression de rue, il laisse une Molly désemparée, abattue par la tristesse. Mais l'homme ne quitte pas ce monde et se transforme en fantôme. Son esprit continue d'errer dans notre monde.

Avec l'aide d'une voyante (Whoopi Goldberg) au caractère très particulier, il va essayer de recontacter sa femme et, surtout, de retrouver celui qui l'a tué. En dépit de son caractère fantastique, Ghost est avant tout une romance, avec tout ce qu'elle englobe de bons sentiments et grosses ficelles pour vous tirer les larmes. La scène culte de la poterie illustre à elle seule nos propos. Plus que le film dans son entièreté, c'est elle qui est ancrée dans l'imaginaire collectif. Son effet, à l'époque, est imparable. Les spectateurs chavirent devant ce passage où l'osmose entre les comédiens explose l'écran.

Une scène qui aurait pu faire encore plus grimper la température

On la connaît. Et même ceux qui ne l'ont jamais vue en savent quelque chose. Cet instant où Molly, seule en train de faire de la poterie, est rejointe par son compagnon. Il se colle à elle, passe ses mains devant pour l'accompagner dans son activité. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire le plus beau pot mais d'entrer en communion. La caméra se rapproche des personnages, s'attarde de plus en plus près sur leurs mains. C'est l'équivalent d'une scène de sexe à laquelle nous assistons. L'étreinte, plus charnelle, viendra après. Si les corps se touchent, les bouches s'embrassent et les personnages se collent, le film ne va jamais jusqu'à montrer le couple en pleine action. La scène s'arrête pile quand ils s'allongent sur le lit, avec la suite que l'on imagine tous.

Jerry Zucker n'avait pas entièrement envisagé sa scène de cette façon. Molly et Sam devaient avoir un rapport sexuel filmé de manière assez explicite sous un drap. Mais quand le réalisateur découvre la performance de ses acteurs et les rushs, il comprend qu'il n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce stade pour marquer la passion qui existe entre eux. Sans doute que Ghost aurait pu encore plus émoustiller le public en allant plus loin mais était-ce nécessaire ?

La scène de la poterie - et plus généralement le film - a pu être si intense grâce aux deux acteurs. Une conclusion qui fera sourire, quand on sait que ni Demi Moore ni Patrick Swayze n'étaient les premiers choix. Elle, était en concurrence avec d'autres actrices plus chevronnées. C'est sa capacité à pouvoir pleurer quasiment sur commande qui lui a permis de décrocher le rôle. Lui, n'était clairement pas apprécié par le réalisateur. Son nom avait été suggéré par le scénariste mais Jerry Zucker ne voulait pas en entendre parler. Patrick Swayze passa par une audition classique pour prouver qu'il avait la carrure pour incarner Sam. Son essai a été si concluant qu'il a été engagé. La suite ? C'est plus de 500 millions de dollars au box-office et une aura légendaire.