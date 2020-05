Gravity jeudi 7 mai sur TMC : Alfonso Cuarón voulait le film le plus réaliste possible

Ce soir, TMC diffuse l'incroyable « Gravity » d'Alfonso Cuarón. Un film immersif brillant qui dépeint le terrible accident d'un groupe d'astronautes. À l'occasion de cette télé-diffusion, retour sur le film en quelques anecdotes.

En 2013, le cinéaste Alfonso Cuarón frappe un très grand coup en réalisant une véritable pépite : Gravity. Le long-métrage remporte 7 Oscars sur ses 10 nominations dont celui de Meilleur réalisateur. Gravity s'avère très réussi et très apprécié par le public jusqu'à rapporter plus de 723 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 100 millions. Un résultat amplement mérité qui récompense les efforts du cinéaste.

Alfonso Cuarón voulait faire un film sur l'espace extrêmement réaliste. Il voulait créer une immersion inédite comme jamais auparavant. S'il avait pu, il serait allé tourner dans l'espace. Il est en tout cas parvenu à créer un film très réaliste. C'était son désir premier comme il le racontait à l'époque au micro de AlloCiné :

Dès le départ, Chivo, Tim et moi avons souhaité que les plans soient réalistes, à tel point qu'on ait l'impression qu'on s'est contenté de filmer l'espace. Cela aurait été mon rêve, mais, bien entendu, c'était irréalisable. Certes, j'étais conscient qu'il nous faudrait quelques effets spéciaux, mais ce n'est que lorsqu'on a essayé d'utiliser des techniques traditionnelles que je me suis aperçu qu'on allait devoir mettre au point un dispositif inédit pour réaliser le film tel que je l'envisageais.

Un réalisme toujours poussé au bout des choses

Pour aller au bout des choses, il est même entré en contact avec la NASA. L'agence spatiale a coopéré avec le réalisateur en lui fournissant de nombreux éléments de documentation, que ce soit photographies, ou même films d'archives. Une chance inouïe. Le superviseur des effets visuels Tim Webber se rappelle :

D'ailleurs, les astronautes sont d'excellents photographes et nous avons récupéré des prises de vues spectaculaires. En regardant les clichés de la Station Spatiale Internationale, on se disait « si on arrive à un tel résultat, personne ne croirait qu'il s'agit de la réalité ».

Light Box

La documentation c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Pour récréer une immersion la plus réaliste possible, Alfonso Cuarón a utilisé la Light Box, une innovation technologique inédite à l'époque. Pour récréer la gravité zéro, les équipes techniques du film ont mis au point une technologie unique appelée la Light Box. C'est un cube aux parois intérieures constituées de panneaux couverts de minuscules LED. Son objectif est d'offrir un éclairage précis, que les méthodes traditionnelles n'auraient pas permis, notamment sur les séquences où Sandra Bullock virevolte dans l'espace. Les lampes, les caméras et les bras robotisés étaient dirigés à distance.

L'équipe a également inventé une caméra suffisamment petite pour se glisser dans la Light Box. Pour le mouvement des acteurs, une plaque tournante était installée sous le plancher. Cela permettait de les renverser et de les soulever, pour donner une impression d’apesanteur. Au final, en ressort un film incroyablement immersif et réaliste. Même James Cameron, le roi de l’innovation, a affirmé que Gravity était à l'époque « Le meilleur film sur l'espace jamais réalisé ».

Gravity est à retrouver ce soir sur TMC à 21h15.