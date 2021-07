Harry Potter à l'école des sorciers sur TF1 : Robin Williams a failli être dans le film

« Harry Potter à l’école des sorciers » est devenu au fil du temps un véritable classique. Sorti en 2001, il s’agit du tout premier opus de la franchise culte initiée par Chris Columbus. Mais saviez-vous que Robin Williams a failli participer au film ?

Harry Potter à l’école des sorciers : le début d’une aventure

Chris Columbus s’attaque, au début des années 2000, à un mastodonte de la pop culture. Il décide en effet d’adapter sur grand écran la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Le réalisateur de Maman, j’ai raté l’avion se lance donc dans l’adaptation du premier tome : Harry Potter à l’école des sorciers. Pour ce premier film, le cinéaste a la chance de choisir les visages des héros qui accompagneront les fans pendant plus d’une décennie. Ainsi, il engage Daniel Radcliffe pour incarner Harry Potter, Rupert Grint pour jouer Ron et Emma Watson pour camper Hermione. Ce trio de jeunes enfants ne s’attendait certainement pas, à l’époque, à devenir les énormes stars qu’ils sont aujourd’hui.

Harry Potter à l'école de sorciers ©Warner Bros Studios

Ce premier chapitre est globalement bien reçu par la presse comme les spectateurs. Nommé à trois reprises aux Oscars, le film rapporte surtout plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office, pour un budget de 125 millions. Le long-métrage a même établi un record pour son premier week-end d’exploitation en récoltant l’équivalent de 22.8 millions de dollars. En comparaison, La Menace fantôme avait rapporté 9.5 millions de dollars de recettes. Un score hallucinant pour la Warner, qui décide de développer les autres tomes de la franchise Harry Potter. Chris Columbus reprendra la réalisation de La Chambre des secrets, avant de laisser sa place à d’autres metteurs en scène.

Robin Williams a failli jouer dans le film

Le regretté Robin Williams, grand ami de Chris Columbus, aurait pu jouer dans la saga Harry Potter. Les deux hommes ont en effet travaillé à plusieurs reprises ensemble notamment sur L’Homme bicentenaire et Madame Doubtfire. Ainsi, le cinéaste voulait que son ami et collègue apparaisse dans Harry Potter à l’école des sorciers. En effet, le comédien souhaiter interpréter Hagrid, le garde-chasse de Poudlard et fidèle allié d'Harry. Malheureusement pour lui (et accessoirement pour nous), J.K. Rowling a préféré que l'acteur anglais Robbie Coltrane incarne le personnage. L’auteure voulait en effet un casting 100% britannique. Même si Robin Williams aurait sans doute offert une prestation mémorable, il faut souligner l’efficacité de Robbie Coltrane dans le rôle d’Hagrid.

Hagrid (Robbie Coltrane) - Harry Potter à l'école de sorciers ©Warner Bros Studios

Robin Williams n’est d’ailleurs pas le seul à avoir raté l’occasion d’être dans Harry Potter à l’école des sorciers. J.K. Rowling elle-même devait initialement apparaître devant la caméra de Chris Columbus. La romancière a suivi de près la production du film pour apporter conseils et expertises. Pendant un temps, elle a même été pressentie pour jouer Lily Potter, la mère de Harry, dans la scène du miroir. Mais elle a finalement refusé la proposition, et laissé sa place à l’actrice Geraldine Somerville parce que selon elle n'est « pas actrice, et aurai sans doute tout fait rater ». Voilà qui a le mérite d’être clair !