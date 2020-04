Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban sur TF1 : cette demande étonnante d’Alfonso Cuarón aux trois stars du film

Le marathon « Harry Potter » continue ce mardi 28 avril sur TF1, avec la diffusion du « Prisonnier d’Azkaban ». Dans ce troisième opus orchestré par Alfonso Cuarón, Harry, Ron et Hermione vivent des événements inquiétants et traversent des émotions profondément intenses. Raison pour laquelle le réalisateur a fait une demande particulière à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint durant la préparation du film.

La troisième année à Poudlard n’est pas de tout repos pour Harry, Ron et Hermione. Après avoir affronté le Basilic et le souvenir de Tom Jedusor dans la Chambre des secrets, le trio de Gryffondor doit cette fois-ci faire face à un criminel : le redoutable Sirius Black, fraîchement évadé de sa geôle d’Azkaban.

Avec Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, la franchise prend une tonalité plus sombre et adulte, sans pour autant délaisser la féérie de l’univers créé par J.K. Rowling. Les séquences impressionnantes autour du Magicobus et de Buck l’hippogriffe en sont la preuve. Mais Alfonso Cuarón, qui succède à Chris Columbus, a voulu insuffler davantage de noirceur à cet opus qui traite du passage à l’adolescence pour les trois héros et leurs camarades. Et si le cinéaste mexicain rechignait à l’idée de réaliser le film, avant d’être convaincu par son ami Guillermo del Toro, il s’est totalement investi dans le projet, en demandant notamment à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint de connaître leurs personnages sur le bout des doigts.

Des devoirs supplémentaires pour Harry, Ron et Hermione

Les événements charnières que vivent les trois sorciers dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban provoquent des évolutions notables chez chacun d’eux. Tandis que Ron et Hermione se découvrent des sentiments amoureux réciproques sans pour autant se l’avouer, Harry en apprend davantage sur le douloureux passé de sa famille.

Pour que les émotions ressenties par les personnages soient parfaitement retranscrites à l’écran, Alfonso Cuarón a sommé Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint de rédiger un court essai sur Harry, Hermione et Ron. Et à l’image des élèves qu’ils interprètent, les trois acteurs ne sont pas impliqués de la même manière dans cet exercice.

Lors de la promotion du long-métrage, Daniel Radcliffe avait en effet expliqué :

J'eus le plaisir et la fierté de remettre le premier mon texte, long d'une page. Mais le lendemain, Emma me succéda... avec une rédaction de 16 pages !

Des propos qui confirment qu’Emma Watson était sans conteste la comédienne idéale pour prêter ses traits à la studieuse Hermione Granger. De son côté, Rupert Grint a préféré se la couler douce, tout comme Ron Weasley aurait pu le faire :

J'ai été fidèle jusqu'au bout à mon personnage ! Ron a toujours détesté les études, et il aurait certainement trouvé un tas d'excuses pour se défiler, comme je l'ai fait avec le soutien de Dan et Emma.

Des ressemblances pour le moins frappantes entre les acteurs et leurs personnages… Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban est à voir ou revoir ce mardi 28 avril sur TF1, à partir de 21h05.