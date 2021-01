HHhH sur France 2 : que veut dire le très étrange titre ?

"HHhH" aborde la vie de l'une des têtes les plus importantes du Troisième Reich. Comment comprendre ce titre atypique avec une seule lettre alignée quatre fois à la suite ? On vous donne les clés pour décoder la signification qui se cache derrière.

HHhH : l'exploration de l'Allemagne nazie

HHhH est le troisième long-métrage de Cédric Jimenez, qui adapte ici le roman éponyme écrit par Laurent Binet. L'histoire se déroule dans les années 30/40 et suit Reinhard Heydrich (Jason Clarke), un militaire désabusé qui sombre du côté du mouvement nazi à cause de sa femme. Une voie qui va le conduire à devenir un pilier de la Gestapo, au point d'être désigné pour établir la stratégie qui permettra l'exécution de la Solution Finale. La Résistance est au courant de son importance et va missionner deux soldats (Jack O'Connell et Jack Reynor) pour le tuer. Un film historique de bonne facture, légèrement atypique grâce à sa structure qui nous place dans les deux camps.

Comment comprendre le titre ?

Avant même de voir HHhH, ce qui interpelle c'est ce titre. Il appartient à cette catégorie de ceux qui nous lancent un défi quand il faut les prononcer. Ceux qui nous font galérer quand on débarque au guichet du cinéma et qu'il faut réclamer un ticket. Dans le même genre en France on citera RRRrrrr!!! et Eyjafjallajökull. HHhH a pourtant une vraie signification car il veut dire Himmlers Hirn heißt Heydrich. La traduction exacte est "Le cerveau de Himmler s'appelle Heydrich" et provient d'une idée instaurée par les soldats SS qui connaissaient Reinhard Heydrich.

HHhH ©Mars Films

Pour comprendre vraiment le sens de ces mots, il faut s'y connaître un brin en histoire. Heinrich Himmler était à l'époque l'une des têtes les plus importantes du Troisième Reich. Si Hitler a pu asseoir sa domination et concrétiser ses idées, c'est grâce à des hommes comme ça. Himmler est notamment celui qui a été désigné responsable de la mise en œuvre de la Shoah. On lui doit les tristement célèbres camps de concentration, qu'il avait sous sa charge, et l'exécution de la politique d'extermination. Reinhard Heydrich a travaillé avec lui en la qualité d'adjoint et son importance s'incarne dans ce titre.

Si le film a préservé le titre original du roman, à l'international il a été distribué comme The Man With the Iron Heart. Plus long mais beaucoup plus simple à comprendre.