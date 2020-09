Hollywoo sur TMC : retour sur la polémique de plagiat du film

Dans "Hollywoo", Florence Foresti joue une doubleuse d'une actrice américaine qui part à sa rencontre à Hollywood. Le film a rencontré un certain succès au cinéma mais derrière les caméras, une polémique de plagiat est vite survenu.

C’est quoi Hollywoo ?

Dans la comédie Hollywoo, Florence Foresti joue Jeanne, la doubleuse française d'une actrice américaine qui joue dans une série télé à succès. Cependant, le jour où l'actrice américaine pète les plombs et annonce la fin de sa carrière, la vie de Jeanne bascule à son tour. Plus de travail, plus de revenus, plus rien. A moins qu'elle ne prenne son destin en mains et tente a priori l'impossible : partir à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la convaincre de reprendre la direction des plateaux de tournage.

C’est donc la comédienne et humoriste Florence Foresti qui incarne Jeanne dans cette comédie qu’elle a co-écrite avec Xavier Maingon et Pascal Seires. Elle est accompagnée d’un autre humoriste et acteur connu, Jamel Debbouze. Celui-ci interprète Farres, un homme qui va lui ouvrir les portes du star system à Hollywood. Du côté américain du casting, c’est l’actrice Nikki Deloach qui incarne Jennifer Marshall, la star que Jeanne double. Hollywoo obtient un succès mitigé chez les critiques à sa sortie en 2011 mais performe assez bien dans les salles car le film fait au final plus de deux millions d’entrées.

Florence Foresti à la conquête des États-Unis

Avec Hollywoo, Florence Foresti signe son premier long-métrage aux Etats-Unis. L'actrice avait confié au magazine Version Femina que filmer un film à Hollywood était un "rêve" et a qualifié le tournage d'une "très belle aventure émotionnelle et professionnelle". Une aventure qui n'en a pas moins été dépaysante pour l'humoriste. Elle confie au magazine :

Imaginez que lorsque vous arrivez sur un tournage, le matin, c’est pour manger avant de travailler. Cheeseburgers, omelettes et tortillas. Si tu demandes juste une tartine, ils te font ton toast à la poêle avec du beurre ! Evidemment, c’est dépaysant parce que c’est une autre culture et on s’est glissé dedans assez facilement.

Florence Foresti a donc su conquérir les Etats-Unis avec une histoire qu'elle voulait drôle et décalée. Pourtant l'intrigue d'Hollywoo a été au cœur d’une polémique, et pas des moindres.

Hollywoo, un film aux rumeurs de plagiat

En 2012, alors que Hollywoo est encore en salles, Florence Foresti et l’équipe du film se retrouvent au cœur d’une polémique. Selon le magazine Première, la scénariste Dodine Herry-Grimaldi (celle-ci a écrit la comédie de 1996 Les Randonneurs) affirme que l’intrigue du film serait un plagiat de son travail. C’est une accusation que la scénariste avait porté devant la justice à l’époque. Dodine Herry-Grimaldi affirmait avoir déposé deux versions d'une histoire similaire à celle de Hollywoo auprès de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), en 2005 et 2007.

Si dans Hollywoo Florence Foresti joue une doubleuse qui part rencontrer une actrice, dans la version de la scénariste, c’est un doubleur qui décide d’aller convaincre un acteur de ne pas arrêter sa carrière. Malgré ces similitudes, le producteur du long-métrage, Romain Rousseau, a affirmé que ce n’était qu’un “concours de circonstances”. Il a continué en disant

avait un projet de film à peu près concomitant au nôtre, mais les deux scénarios ont été développés en même temps.

Ces accusations sont évidemment remontées aux oreilles de Florence Foresti, qui a révélé :

Comme toutes les idées fortes, l'idée de départ de ce film a visiblement été partagée par d'autres. Depuis la sortie du film, nous avons déjà reçu mes co-auteurs et moi-même près d'une dizaine de mails d'auteurs, professionnels ou non, en témoignant. Si j'avais plagié le scénario de la plaignante, je me serais épargné 3 ans de labeur et peut-être même quelques erreurs. Je ne suis ni assez bête, ni assez incompétente pour avoir à piller des œuvres existantes impunément. J'ai aussi un brin de morale.

Les accusations de plagiat n'ont pas eu de suite judiciaire.