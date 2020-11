Hot Fuzz sur CStar : avez-vous repéré tous les caméos du film ?

Le deuxième film de la trilogie Cornetto, "Hot Fuzz", est l’une des comédies les plus cultes du cinéma britannique. Mais saviez-vous que le long-métrage comprend les caméos de plusieurs réalisateurs et acteurs prestigieux?

Hot Fuzz, le deuxième film de la trilogie Cornetto

Sorti en 2007, Hot Fuzz est le deuxième long-métrage de ce qui est communément appelé « la trilogie Cornetto », qui rassemble le réalisateur et coscénariste Edgar Wright, l’acteur et coscénariste Simon Pegg et son partenaire de jeu privilégié, Nick Frost.

Après Shaun of the Dead et avant Le Dernier Pub avant la fin du monde, l’intrigue d’Hot Fuzz met en vedette le policier Nicholas Angel. Au sein de son équipe à Londres, il est de loin le meilleur et ne cesse d’impressionner autour de lui. Mais un jour, lassé des prouesse de Nicholas, qui font passer tous ses collègues pour des amateurs, lui compris, le chef de la brigade décide de le transférer dans un tout petit village où jamais rien ne se passe. Il rencontre alors son nouveau coéquipier, Danny Butterman, et s’ennuie à mourir avec lui, jusqu’à ce qu’une série de crimes ne le remette en selle…

Le super flic Nicholas Angel est incarné par Simon Pegg, tandis que Nick Frost joue le rôle de Danny Butterman dans le film de Wright. Hot Fuzz met aussi en scène le quatrième interprète de James Bond dans la célèbre saga, Timothy Dalton. Jim Broadbent y incarne l’inspecteur Frank Butterman, le père de Danny et chef de la police de Sanford, le village dans lequel Angel est envoyé. Olivia Colman, l’interprète de la Reine Elizabeth dans les saisons 3 et 4 de The Crown, fait aussi partie de la distribution du film, dans lequel elle joue la policière Doris Thatcher. L’interprète de Rusard dans la saga Harry Potter, David Bradley, y prête quant à lui ses traits au fermier Arthur Webley.

De nombreux caméos prestigieux dans Hot Fuzz

Hot Fuzz contient de nombreux caméos de réalisateurs ou acteurs. Ainsi, le réalisateur des Seigneurs des Anneaux, Peter Jackson, apparaît très brièvement dans le film. Il est malgré tout difficile à reconnaître, puisqu’il joue le Père Noël fou qui poignarde la main de Nicholas Angel dans le montage d’ouverture. Un autre réalisateur apparaît aussi brièvement dans le même montage. Garth Jennings, qui a entre autres mis en boîte une autre comédie britannique culte, H2G2 : le guide du voyageur galactique, joue ainsi le preneur d’otage que Nicholas tue dans la même scène d’ouverture.

©StudioCanal

Cate Blanchett fait aussi partie de la liste des caméos du film. Là encore, il n’est pas évident de la reconnaître puisqu’elle porte un masque et une combinaison pour son travail avec la police scientifique. On la voit ainsi relever des indices avant sur une scène de crime vers le début du film, lorsque Nicholas vient la voir pour lui annoncer son transfert à Sanford. Le personnage joué par Blanchett, Janine, est en fait l’ex de Nicholas.

©StudioCanal

Et un autre réalisateur fait également un caméo dans la même scène. Il s’agit cette fois de Joe Cornish, qui a notamment mis en boîte Attack the Block, le film qui a révélé John Boyega. Le réalisateur était déjà brièvement apparu dans Shaun of the Dead, dans lequel il jouait un zombie. Il joue cette fois dans Hot Fuzz Bob, le policier scientifique que Nicholas soupçonne d’être le nouveau petit ami de Janine avant que celle-ci ne lui dise qu’il s’agit de quelqu’un d’autre.

Enfin, on peut aussi citer Martin Freeman, Steve Coogan et Bill Nighy, qui jouent les policiers qui informent Nicholas de son transfert à Sanford, là encore, toujours vers le début du film. Nighy est d’ailleurs l'un des seuls acteurs à faire partie du générique des trois films de la trilogie Cornetto. Il jouait Philip, le beau-père du premier, dans Shaun of the Dead, et prêtait sa voix au Réseau dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, sorti six ans après Hot Fuzz.