Hunger Games lundi 7 septembre sur C8 : que devient l'interprète de Rue ?

Lors de sa sortie en 2012, le premier volet de la saga "Hunger Games" offrait une séquence particulièrement émouvante à ses spectateurs entre Katniss (Jennifer Lawrence) et Rue (Amandla Stenberg). Huit ans après la sortie du film, que devient sa jeune interprète ? On fait le point.

Hunger Games : un film de poids

Hunger Games est un film de Gary Ross sorti en 2012. Il s'agit d'une adaptation d'un roman du même nom de Suzanne Collins.

On y suit Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), une jeune fille de 16 ans, dans un futur dystopique où sont organisés chaque année les Hunger Games. Ce jeu télévisé fait s'affronter des adolescents dans une arène d'où sera sauvé un seul survivant. Alors que le tirage au sort a désigné sa sœur, Katniss s'interpose et demande à prendre sa place. Les organisateurs acceptent, l'envoyant dans ce jeu macabre auprès de Peeta (Josh Hutcherson), un jeune homme secrètement amoureux d'elle.

Outre les deux rôles principaux, le casting peut se vanter d'aligner de grands noms dans ceux plus secondaires, tout du moins en temps d'écran. Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Wes Bentley, et Toby Jones s'y partagent effectivement l'affiche.

Du côté des plus jeunes, on découvre Liam Hemsworth dans un de ses premiers grands rôles au cinéma. C'est aussi le cas d'Amandla Stenberg, toute jeune actrice de 14 ans, qui avait fait ses premiers pas au cinéma en 2011 dans Colombiana.

L'après Hunger Games : une actrice pas à la Rue

L'actrice incarne en effet le personnage de Rue dans le film, la petite alliée de Katniss dans les jeux, qui a ému plus d'un spectateur pour son destin tragique et grâce à laquelle Katniss va se découvrir une âme de vengeresse. Âgée de 14 ans au moment d'Hunger Games, ce rôle lui a ouvert de nombreuses portes.

Tout d'abord à la télévision avec des apparitions dans plusieurs épisodes de la série Sleepy Hollow et Mr. Robinson. Elle se fait ensuite remarquer dans As you are, de Miles Joris-Peyrafitte, aux côtés d'Owen Campbell et Charlie Heaton. Le film indépendant remporte même en 2016 le prix spécial du jury au festival de Sundance.

Son ascension continue de plus belle avec Everything, Everything, de Stella Meghie. Elle y incarne avec force Maddy, une jeune fille victime d'une maladie qui lui interdit de sortir de chez elle. Avide de découverte, elle va se lier à son voisin Olly. Même s'il ne se voit qu'au travers d'une vitre, les deux jeunes vont tomber amoureux. L'interprétation de l'Américaine lui vaut plusieurs nominations comme meilleure actrice aux Black Reel Awards, Teen Choice Awards et Image Awards.

La consécration

2018 est en effet une année charnière pour Amandla Stenberg. Elle joue d'abord une ado métisse amoureuse d'un officier SS dans l'Allemagne de 1940 dans Where Hands Touch d'Amma Asante. La comédienne y partage l'affiche avec George MacKay, Abbie Cornish et Christopher Eccleston. Elle se retrouve également à l'affiche de Darkest Minds : Rebellion, un nouveau film pour jeune ado. Adapté d'une série de romans à succès, ce premier film est censé lancer une nouvelle franchise. Il ne rapporte que $41 millions pour un budget de 34. L'espoir de voir un jour les suites portées à l'écran sont donc très minces.

Qu'à cela ne tienne pour Amandla Stenberg qui la même année explose dans The Hate U Give - La Haine qu'on donne. Elle y incarne Starr, une jeune femme témoin de la mort de son meilleur ami, abattu par un policier. Le film est un phénomène mondial, faisant écho à la dure réalité des violences policières subites par les Afro-américains aux Etats-Unis. L'interprétation de Stenberg est saluée par la critique, et couronnée de nombreux prix dans les festivals du monde entier.

Elle se fait plus discrète en 2019, ne prêtant sa voix qu'à Gaslight, un podcast scénarisé. En 2020, elle revient sur le devant de la scène dans The Eddy, une série Netflix sur une boite de jazz parisienne. Le show est produit par Damien Chazelle, qui met également en scène le pilote. On la retrouvera prochainement dans Dear Evan Hansen, un long-métrage adapté de la comédie musicale du même nom.