Independence Day : Kevin Spacey devait jouer un président des États-Unis totalement différent

En 1996, le blockbuster "Independence Day" a affolé les records du box-office. Au sein de la distribution, Bill Pullman avait marqué les esprits dans son rôle de président des États-Unis. Toutefois, Kevin Spacey était également pressenti pour jouer dans le film.

Independence Day : un succès monstre

Depuis son arrivée sur le sol américain dans les années 90, le réalisateur allemand Roland Emmerich fait partie des chouchous d'Hollywood pour mettre en scène des blockbuster. C'est ainsi qu'il se révèle dès 1992 en dirigeant Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren dans Universal Soldier avant de définitivement exploser avec Stargate, la porte des étoiles deux ans plus tard (film qui lancera plusieurs séries télévisuelles). Lors de la promotion du film, le cinéaste a l'idée d'écrire un scénario qui verrait de gigantesques vaisseaux extraterrestres tenter de détruire la Terre. Independence Day voit alors le jour.

Independence Day ©20th Century Studios

Désireux de sortir le film le jour de l'indépendance américaine (le 4 juillet), Roland Emmerich ne lésine pas sur les moyens : 95 millions de budget ainsi qu'un énorme casting avec Will Smith, Bill Pullman et Jeff Goldblum notamment. À l'arrivée, Independence Day est un énorme succès avec 817 millions de dollars de recettes engrangées au box-office mondial. Il permet également à Will Smith de s'imposer définitivement comme une star hollywoodienne. Avec ce film, Roland Emmerich devient surtout le chantre des films catastrophe (Le jour d'après, 2012, Independence Day : Resurgence ) pour le meilleur... et pour le pire.

Before House of Cards

L'une des scènes les plus iconiques d'Independence Day est bien évidemment le speech du président des États-Unis, qui se veut le chef des armées mondiales face à la menace extraterrestre. Si le personnage est élégamment joué par Bill Pullman, Screenrant relate que le chef d'État aurait pu être joué par un acteur d'une autre trempe : Kevin Spacey. En effet, pour fêter le 25ème anniversaire de la sortie du film en 2021, Rolland Emmerich et le scénariste Dean Devlin ont été réunis par THR pour reparler du film culte. Ce dernier revient notamment sur le fait que Kevin Spacey aurait pu jouer dans le film. Mais pas seulement :

Je connaissais Kevin Spacey depuis le lycée. Nous venions de voir le premier montage d'Usual Suspects, et nous imaginions dépeindre le président comme un méchant. Le tournant où il deviendrait héroïque devait se produire quand il monte dans l'avion, à la fin du film. C'est pourquoi nous avons poussé pour avoir Kevin Spacey. Nous nous sommes dit : "Nous pouvons obtenir Kevin pour 200 000 dollars maintenant. Dans un an, il va gagner un Oscar et il va coûter 2 millions de dollars". Seulement, le directeur du studio a déclaré : "Kevin Spacey ne gagnera jamais d'Oscar de mon vivant".

Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer Kevin Spacey délivrer le speech d'unité mondiale avec le même talent que Bill Pullman. À cette époque, l'acteur s'était illustré en abominables méchants dans les films Usual Suspects et Seven. Ironie du sort d'ailleurs : deux décennies plus tard, il jouera un président calculateur et définitivement mauvais pour les besoins de la série House of Cards.