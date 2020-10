Independence Day sur C8 : la bataille de Roland Emmerich pour imposer Will Smith

Independence Day : un succès garanti ?

Roland Emmerich et le scénariste Dean Devlin ont collaboré pour la première fois ensemble en 1992 sur Universal Soldiers, avec Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren et Ally Walker. 3 ans plus tard, nouvelle collaboration et énorme succès avec Stargate : La porte des étoiles avec Kurt Russell et James Spader. Les deux hommes sont sur le toit du monde et les studios les pressent à se lancer dans un nouveau projet. Dans la même mouvance que leur film précédent, ils basent alors leur prochain sur une question toute simple : que se passerait-il si des extraterrestres débarquaient pour conquérir la Terre ? Leur réponse : l'Amérique sauverait la planète ! Simple, efficace, et affriolant sur le papier puisque 9 studios se montrent intéressés par ce scénario intitulé Independence Day !



L'histoire se passe donc aux États-Unis, un jour d'été comme les autres. Le ciel s'assombrit pourtant et des ombres gigantesques surgissent de derrière les nuages. Ces immenses vaisseaux semblent d'origine extraterrestre. Les petits hommes verts viennent-ils en paix ? Le faisceau lumineux qui descend des soucoupes et détruit des villes entières semble suggérer le contraire. L'avenir de la planète et la survie de l'humanité sont en jeu ! Le dernier espoir de sauver le monde est placé entre les mains de trois hommes : le scientifique David Levinson (Jeff Goldblum), le capitaine Steven Hiller (Will Smith) et, of course, le Président Thomas J. Whitmore (Bill Pullman).

La Fox, qui a une confiance aveugle dans le succès du film, donne un budget illimité à Emmerich. Produit en 1996 pour $75 millions, le film en rapporte 817. C'est ce qu'on appelle une bonne pioche.

I will (Smith) survive