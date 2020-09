Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal le 16 septembre sur M6 : pourquoi Shyamalan a-t-il abandonné le projet ?

Avant la sortie du film en 2008, le scénario d’"Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal" est passé entre de nombreuses mains. En 2000, auréolé du succès de "Sixième Sens" et comparé à Steven Spielberg, M. Night Shyamalan est approché pour écrire le script. Une tâche que le cinéaste ne parvient pas à mener à bien…

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal : le vilain petit canard

Il va sans dire qu’Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal est loin d’être l’épisode favori des fans de la saga. Ce quatrième volet sorti en 2008, soit 19 ans après Indiana Jones et la dernière croisade, marque le retour de l’archéologue le plus célèbre du septième art. Un héros vieillissant qui se lance à la recherche du crâne de cristal d’Akator, au cours d’un voyage qui débute dans la Zone 51 avant de le ramener à la jungle péruvienne, où débutait Les Aventuriers de l’arche perdue.

Entre deux courses-poursuites où les effets numériques pleuvent, Henry Jones Jr. se réconcilie avec un vieil amour, Marion Ravenwood, toujours incarnée par Karen Allen, et fait équipe avec un jeune homme impétueux, Mutt Williams, interprété par Shia LaBeouf. Des péripéties et des personnages nés de différentes plumes. Dans la première version signée par Jeb Stuart (Piège de Cristal), l’orientation vers la science-fiction est par exemple déjà marquée, notamment grâce à la présence d’extraterrestres. L’explosion nucléaire à laquelle Indy survit en se cachant dans un frigo est aussi présente. Steven Spielberg regrettera d’ailleurs d’avoir gardé cette idée. Frank Darabont (Les Évadés, The Mist) rejoint le projet en 2002 et vit une expérience chaotique. Le réalisateur et scénariste, qui propose le retour de Marion, assure avoir perdu un an de sa vie en travaillant sur le script. David Koepp (Jurassic Park, L’Impasse) est finalement crédité générique, et ajoute notamment le personnage de Mutt Williams.

Quand M. Night Shyamalan tournait le dos à Indiana Jones

Avant l’arrivée de Frank Darabont et David Koepp, les têtes pensantes derrière la saga Indiana Jones - Steven Spielberg, Harrison Ford, George Lucas, Kathleen Kennedy et Frank Marshall - avaient fait appel à un jeune artiste prometteur. En 2000, la presse révèle que M. Night Shyamalan aurait été embauché pour signer le script du quatrième volet de la franchise. Le cinéaste vient de cartonner avec Sixième Sens et est d’ores et déjà présenté comme le digne héritier du réalisateur de Duel et Les Dents de la Mer. Interrogé par le Calgary Sun en juillet 2000, l’interprète d’Indiana Jones dément plus ou moins cette annonce et déclare :

C’est juste une autre rumeur de l’industrie. Il y a eu tellement de rumeurs liées à ce projet. S’il travaille vraiment sur un script, c’est quelque chose dont je n’aurais pas été informé.

Dans la foulée, M. Night Shyamalan avoue à demi-mot au journaliste Howard Stern qu’il est en discussion avec Steven Spielberg pour travailler à ses côtés sur un long-métrage, qui serait Indiana Jones 4. En novembre 2000, alors qu’Incassable vient de sortir dans les salles américaines, M. Night Shyamalan fait part de son incertitude vis-à-vis de ses futurs projets lors d’une interview pour le Chicago Sun Times. Le cinéaste, qui ne cache pas que Les Aventuriers de l’arche perdue a été l’un des plus gros chocs cinématographiques de sa jeunesse, affirme ensuite à Empire à propos du quatrième volet :

Il y a beaucoup de gens qui doivent se rassembler pour y arriver et c’est compliqué. Mais c’est très excitant de faire partie de ce groupe de personnes.

Moins d’un an plus tard, M. Night Shyamalan quitte finalement le navire. The Hindu Times assure alors que le cinéaste préférerait se consacrer à des projets originaux, et non à une suite. En 2002, le réalisateur réputé pour vouloir garder le contrôle total sur ses œuvres explique au site SciFi.com :

On m'a demandé, mais ça n'a pas marché... avec tout le monde. C'était quelque chose de très, très compliqué de nous réunir tous les quatre, avec George Lucas, Steven Spielberg et Harrison Ford, et nous mettre d'accord. Je ne pense pas que c'était la chose à faire pour moi.

Un rendez-vous manqué, puisque M. Night Shyamalan n’a depuis jamais collaboré avec Steven Spielberg, réalisateur qui a eu une influence considérable dans la découverte de sa vocation.