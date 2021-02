Insaisissables sur M6 : José Garcia a été confondu avec Robert Downey Jr.

Réalisé par Louis Leterrier en 2013 « Insaisissables » a su séduire les fans. Porté par un casting impressionnant, le long-métrage offre également à José Garcia son premier rôle outre-atlantique. Mais ce dernier a été confondu avec Robert Downey Jr.

Insaisissables : grosse réussite pour Louis Leterrier

Réalisateur français habitué aux productions américaines (Le Choc des Titans, L'Incroyable Hulk), Louis Leterrier est revenu en 2013 avec un film sur la magie qui a fait forte impression. Insaisissables a créé un certain engouement auprès des fans, notamment grâce à un casting 5 étoiles : Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman, Michael Caine ou encore Mélanie Laurent. Même si la presse a accueilli assez fébrilement ce blockbuster magique, les spectateurs ont été rendez-vous puisque Insaisissables a rapporté plus de 351 millions de dollars au box-office (pour un budget de 75 millions).

Une réussite qui tient également grâce à un certain souci de réalisme. Louis Leterrier a exigé le plus de crédibilité possible pour son film. Les acteurs se sont donc véritablement exercés à la magie pour les besoins du long-métrage. Le réalisateur voulait utiliser le plus de trucages réels possible et éviter les images de synthèse. Pour appuyer cette approche artistique, la production a fait appel à David Kwong, un illusionniste réputé.

Insaisissables ©Lionsgate

De plus, les comédiens ont réalisé le plus de cascades eux-mêmes, parfois à leurs risques et périls. Par exemple, une scène avec Isla Fisher a failli déraper. L'actrice est dans une séquence où elle est dans un bassin rempli d'eau et de piranhas. Tandis qu'elle doit s'échapper de cette cuve, elle s'est retrouvée prise au piège par ses chaînes, et la scène a failli tourner au drame comme elle le racontait à l'époque lors de la promotion du film :

Ma chaîne s’est bloquée dans la grille qui se trouvait au fond du bassin. Je me suis demandé si c’était comme ça que j’allais mourir : devant tous ces figurants, et en maillot de bain...

José Garcia confondu avec Robert Downey Jr.

Puisque c'est Louis Leterrier à la réalisation, ce dernier a offert des petits rôles à des acteurs français. D'où les présences de Mélanie Laurent et de José Garcia. Si la comédienne a l'habitude des tournages américains, pour José Garcia c'était inédit. Avec Insaisissables il signe sa première apparition dans un film américain. Malheureusement pour lui, pour son baptême du feu, il a été confondu avec un comédien américain de grande envergure.

Ce n'est pas la première fois que José Garcia et Robert Downey Jr. sont comparés. Mais cette anecdote a donné du grain à moudre à cette histoire de sosie. C'est Louis Leterrier lui-même qui a rapporté cette information au micro de Première. Insaisissables est sorti peu de temps après Avengers. À cette époque Robert Downey Jr. est une star internationale et voit sa carrière totalement décoller. Il est partout et c'est donc assez logique de l'imaginer dans un film comme Insaisissables.

Robert Downey Jr/José Garcia

José Garcia a été embauché par Louis Leterrier pour un petit rôle au début du film. Il y interprète un spectateur qui est téléporté dans une banque française. Cette séquence a notamment été présentée à la presse américaine avant la divulgation du film complet. Louis Leterrier a rapporté comment la confusion a débuté :

Après la projection, un journaliste qui avait vu la bande-annonce vient me voir et me dit : "c'est génial le caméo de Robert Downey Jr. !" Je fais : "pardon ?" Le mec avait confondu José avec Robert Downey Jr. en voyant sa brève apparition dans le trailer... J'ai appelé José après, mais je ne lui ai pas dit..." Ça lui aurait sans doute fait trop plaisir !"

Depuis, José Garcia est évidemment au courant de cette anecdote, et en joue parfois. Mais il n'y a pas que ce journaliste américain qui s'est fait avoir. Quand le film est sorti, une grande partie du public américain est également tombée dans le panneau. Il faut dire que les deux acteurs se ressemblent effectivement un peu. À quand le remake français de Iron Man avec José Garcia ?