Instinct de survie sur C8 : découvrez l'endroit merveilleux où le film a été tourné

« Instinct de Survie – The Shallows » est un bon descendant de « Les Dents de la mer ». Blake Lively se retrouve aux prises avec un dangereux requin blanc. Mais savez-vous où a été tourné le long-métrage ?

Instinct de survie : attention requin !

Généralement, à part quelques exceptions, les films de requin donnent lieu à des films assez médiocres. En témoignent les innombrables suites de Les Dents de la mer ou les inimitables Sharknado. Mais Instinct de survie – The Shallows déroge à la règle. Porté par Blake Lively, le long-métrage est un agréable survival, bien mené et qui met sous tension.

Le film raconte le destin de Nancy, une surfeuse en solitaire qui se fait attaquer par un grand requin blanc à 200 mètres des côtes.

Nancy (Black Lively) - Instinct de Survie ©Sony Pictures

Si initialement Louis Leterrier devait mettre en scène le film, c'est finalement Jaume Collet-Serra qui a été choisi pour mener à bien le projet. Lui, plutôt habitué aux films d'action avec Liam Neeson (Sans identité, Non-Stop, Night Run), s'est donc lancé dans ce survival aquatique inédit. Pour l'occasion, il a souhaité un grand requin blanc femelle pour son film. En effet, ces dernières sont plus terrifiantes que les mâles. Elles sont souvent plus grandes et ont des cicatrices inquiétantes sur le corps, issues de leurs accouplements musclés avec les mâles. Les équipes techniques se sont énormément documentées pour recréer numériquement le squale à l'écran. L'objectif était de rendre l'animal le plus crédible possible.

L'île Lord Howe

Instinct de Survie a demandé une préparation intense pour Blake Lively. Alors qu'elle avait accouché 10 mois avant le début du tournage, la comédienne avait un double défi. Retrouver un corps mince et athlétique, et se préparer à un tournage très physique. L'actrice s'est donc livrée à une préparation intense de plusieurs mois pour être suffisamment convaincante dans le rôle de cette surfeuse. Sans surprise Instinct de Survie s'est avéré être le rôle le plus difficile de sa carrière. C'est en tout cas ce qu'elle racontait à l'époque au micro de Entertainment Weekly :

Se préparer pour ce rôle a été un défi. Un peu comme un sportif qui prépare un marathon. J'ai été suivie par un coach mais aussi par Ryan (Reynolds). Il m'a vraiment soutenue et encouragée. D'autant plus qu'il a aussi tourné un film de survie, "Buried", il y a quelques années. Etre dans les vagues comme ça, nager de la sorte, faire des longues prises dans l'eau m'a rendue tellement plus forte. C'était comme si je faisais du sport 13 heures par jour. C'était génial d'avoir un tel challenge physique peu de temps après mon accouchement et de finalement ressortir du tournage avec une forme physique supérieur à celle que j'avais avant la naissance de ma fille. Je ne pensais pas que cela pouvait arriver.

L'île Lord Howe ©Ashley Whitworth

Instinct de Survie a principalement été tourné sur une petite île au large de Sydney, en Australie. Située à 571 km des côtes, l'île Lord Howe est un espace protégé, d'origine volcanique. Découvert au XVIIIème siècle, l'endroit est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Ce petit îlot au milieu de l'océan est principalement recouvert d'une forêt vierge qui abrite de nombreuses espèces endémiques. Il en va de même avec le milieu marin où évoluent tortues de mer, thons, thazards, et poissons en tout genre. Pendant le tournage, la production avait installé des filets anti-requin pour éviter que de véritables squales s'invitent à la fête. Ainsi, Jaume Collet-Serra et Blake Lively ont eu la chance d’atterrir sur ce bout de paradis, où seulement 300 personnes y résident en permanence. Instinct de Survie est le tout premier film à avoir été tourné sur cette île !