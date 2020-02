Interstellar sur France 2 : le film de Christopher Nolan aurait dû être réalisé par un autre

Vous avez aimé ? Partagez :

Le film de science-fiction de Christopher Nolan, paru en 2014, a beaucoup fait parler de lui. Si on le considère comme l’une des œuvres les plus réussies du talentueux cinéaste, ce dernier a bien failli ne pas faire partie de l’aventure.

Interstellar, avant de tomber entre les mains de notre cher Nolan, était destiné à être filmé par un autre… Et le projet aurait pu être bien différent.

Un grand nom pour un grand film

Loin d’être une création originale de Christopher Nolan, l’idée d’Interstellar existait déjà depuis bien longtemps. Plus de dix ans avant sa sortie dans les salles obscures, il prenait vie grâce au physicien Kip Thorne et à la productrice Lydia Obst. A noter que Thorne a épaulé Nolan dans les phases d’écriture et de tournage du projet. Une caution scientifique éminente, pour se rapprocher autant que faire se peut de la réalité.

En 2006, un géant du cinéma manifeste de l’intérêt pour le concept, lui qui aime tant l’astronomie… Steven Spielberg, décidément toujours dans les bons coups, rejoint le projet. Au scénario, un autre nouveau venu : Jonathan Nolan, auteur émérite de Westworld et accessoirement de la plupart des films de son aîné. Quand Spielberg jette l’éponge en raison d’un emploi du temps surchargé, Christopher Nolan rejoint le projet (sur ses conseils).

Après plusieurs années de travail sur le scénario naît la version que l’on connaît bien, portée par Matthew McConaughey et Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine ou encore Matt Damon. A noter que pour la version de Spielberg, le scénario de Jonathan Nolan était bien plus dramatique : les membres du commando de la NASA n’auraient pas rencontré d’hommes. Pire, ils auraient fini par découvrir que le temps de leur voyage, l’espèce humaine avait fini par s’éteindre. Ainsi, l’équipe serait parvenue à trouver une solution pour sauver les leurs, mais trop tard…

Dans une réalité alternative…

Interstellar n’est toutefois pas le seul grand film que Spielberg a failli réaliser. La liste est longue, car ce dernier aime avoir plusieurs projets à la fois. Le cinéaste a ainsi failli tourner le remake d’Old Boy, de Park Chan-wook, celui d’un film français, Le dîner de cons, ou encore le premier volet de la saga Harry Potter. Libre à vous de fantasmer sur ce qu’auraient pu être ces films sous la coupe de Steven Spielberg…

