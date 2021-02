Jack Reacher sur France 3 : cet imprévu de la course-poursuite qui a été gardé au montage

Pour "Jack Reacher", Tom Cruise a tenu à effectuer lui-même les cascades de la course-poursuite nocturne mémorable dans les rues de Pittsburgh. Et le réalisateur Christopher McQuarrie a inclus dans le thriller l’une des difficultés de l’acteur au volant.

Jack Reacher : le fantôme de l’armée

En 2012, Tom Cruise endosse le rôle du célèbre redresseur de torts créé par l’auteur Lee Child. Jack Reacher apparaît pour la première fois dans le roman Killing Floor, publié en 1997. Le protagoniste a depuis mené ses enquêtes dans 25 autres ouvrages, écoulés à des millions d’exemplaires. Comme le décrit un personnage dans le film de Christopher McQuarrie, le héros est "une sorte de policier", "en tout cas il l’a été" pour l’armée américaine.

Depuis, le justicier erre de ville en ville, ne laissant aucune trace de son existence, si ce n’est un compte bancaire. Dans Jack Reacher, adaptation de Folie furieuse, il réapparaît à Pittsburgh afin d'élucider une tuerie. Installé dans un parking, un sniper abat cinq promeneurs dans un parc. Après son arrestation, le principal suspect ne demande qu’une chose : retrouver l’ancien policier de l’armée pour qu'il découvre la vérité.

Jack Reacher (Tom Cruise) - Jack Reacher © Paramount Pictures

Énigmatique, séducteur, méticuleux et téméraire, Jack Reacher a son style bien à lui, que Christopher McQuarrie et Tom Cruise traitent avec l’outrance et le second degré nécessaires. Son attitude à la fois désinvolte et réfléchie ne manque pas de décontenancer les personnages secondaires, incarnés par Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, David Oyelowo, Jai Courtney ou encore Werner Herzog.

Tom Cruise toujours aussi impliqué

La personnalité de Jack Reacher ressort également à travers les scènes d’action singulières du long-métrage, à commencer par une bagarre de bar durant laquelle il ne manque pas de prévenance envers ses ennemis. L’un des autres moments forts du film est une course-poursuite nocturne dans les rues de Pittsburgh, où l’ancien militaire cherche à arrêter le tueur mais aussi à échapper à la police.

Au volant d’une Chevrolet Chevelle SS, Tom Cruise a demandé à effectuer la totalité des cascades de cette séquence. Une exigence qui a entraîné quelques difficultés, comme le raconte Christopher McQuarrie :

Le défi de cette course-poursuite est devenu l’inverse de ce qui est normalement le cas. Habituellement, vous essayez de cacher le fait que ce n’est pas l’acteur qui conduit. Et ce que nous faisions, c’est que nous nous acharnions pour trouver des moyens de montrer que c’était l’acteur qui conduisait sans détruire la caméra.

Jack Reacher (Tom Cruise) - Jack Reacher © Paramount Pictures

Un piètre conducteur qui se débrouille

Dans ses romans, Lee Child précise que Jack Reacher n’est pas un grand amateur de conduite et qu'il préfère prendre le bus. Néanmoins, l’enquêteur est tout à fait capable de voler une voiture s’il n’a pas d’autre option. Le long-métrage est fidèle à ce trait de caractère, jusque dans ses imprévus.

Après avoir "emprunté" le bolide d’un adversaire et s’être lancé dans un tunnel à contre-sens, le héros cale en heurtant plusieurs barils à la suite d’un dérapage. Pendant de longues secondes et alors que la police se rapproche, Reacher tente de redémarrer. Il parvient finalement à relancer le moteur et à reprendre sa course, devançant de peu les forces de l’ordre.

Durant ce bref instant où le suspense est à son comble, l’agacement de Tom Cruise n’est absolument pas feint. Le comédien a réellement tenté de mettre le contact de nombreuses fois. Plutôt que de refaire une prise, Christopher McQuarrie a préféré garder ces tentatives infructueuses au montage, considérant qu’elles servaient le récit. Un couac qui participe à rendre l’une des séquences phares du film diablement efficace.