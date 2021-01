John Wick 2 sur TF1 : découvrez l'entraînement titanesque de Keanu Reeves

John Wick s'est imposé aujourd'hui comme un personnage essentiel du cinéma d'action moderne. Après un passage à vide, l'acteur a vu sa popularité regrimper grâce à ce rôle. Découvrez son entraînement intense pour se préparer au tournage du second long-métrage.

Mieux vaut ne pas embêter John Wick

Le jour où un malfrat s'en prend à John Wick et liquide sa chienne, l'ancien tueur sort de sa retraite pour se venger. Il ne va pas le faire qu'à moitié, laissant sur sa route un imposant tas de cadavres. Le premier film a rapporté 86 millions de dollars dans le monde. Une performance correcte par rapport à son budget de 20 millions. Pour Keanu Reeves, c'était enfin l'occasion de sortir d'une longue période où il n'était plus plébiscité par le public.

John Wick 2 raconte comment le personnage est obligé de venir en aide à une ancienne connaissance. John ne peut pas renier le serment qui l'unit à lui et accepte la mission qu'il veut lui confier. Direction l'Italie pour un voyage qui n'aura rien d'une partie de plaisir. Le film pousse l'action encore plus loin, tout en essayant d'approfondir la mythologie autour des tueurs. On découvre ainsi plusieurs éléments qui permettent à l'univers de gagner en consistance, pendant que des scènes d'action se chargent d'assurer le spectacle. Le réalisme n'est clairement pas le problème de la saga John Wick. Comme dans les Fast & Furious, l'idée est d'en permanence dépasser ce qui a été fait avant.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick 2 ©Metropolitan FilmExport

Keanu Reeves est devenu une machine de guerre

On le disait, Keanu Reeves a traversé une longue période de disette avant de devenir John Wick. La fin des années 2000 et le début des années 2010 n'ont pas été synonymes de succès pour lui. Le public avait perdu l'envie de le suivre et il faut dire que ses douteux choix de carrière n'ont pas aidé à remonter la pente. Jusqu'à John Wick, donc. Un rôle pour lequel il a donné de sa personne. Son avantage est d'avoir déjà tourné dans des films d'action (Matrix, 47 Ronin) qui lui permettent d'avoir des bases pour les techniques de combat. Mais elles n'étaient pas suffisantes sur John Wick 2. L'acteur s'est entraîné pendant plusieurs mois pour maîtriser, entre autres, le jiu-jitsu brésilien. Le héros se montre agressif durant ses combats au corps-à-corps et il lui arrive de combiner plusieurs styles en fonction des situations.

John Wick 2 ©Metropolitan FilmExport

En plus d'être devenu un redoutable combattant, Keanu Reeves est allé très loin dans son apprentissage de l'utilisation des armes à feu. Là aussi, il avait déjà quelques connaissances grâce à de précédents expériences. Avant de débarquer sur le tournage de John Wick 2, il a pris des cours intensifs en compagnie d'un tireur d'élite confirmé. Pour ressentir la puissance des armes, les entraînements se sont faits avec des vraies balles. Ce n'est qu'en dernier lieu que des fausses armes ont été mises entre ses mains pour qu'il apprenne les chorégraphies. Question de sécurité, afin d'éviter un accident. Pour vous prouver que Keanu Reeves est devenu un tireur affuté, c'est l'occasion de ressortir cette célèbre vidéo où il dégomme tout dans un centre de tir avant John Wick : Parabellum.

En tout, Keanu Reeves a réalisé 95% des cascades du film. Un pourcentage impressionnant quand on voit tous les combats qui parsèment le scénario. Il a cependant eu besoin d'une doublure pour le passage où il tombe des escaliers lors du combat contre Cassian. Ce n'est également pas lui qui se fait percuter par la voiture dans l'impressionnante séquence d'ouverture. On peut comprendre que ces deux passages soient doublés, en raison du danger qu'ils représentent. Même si Tom Cruise se serait arrangé pour les faire en personne...