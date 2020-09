Joker vendredi 11 septembre sur Canal+ : qu'est-il arrivé au personnage de Sophie ?

De toutes les questions portant sur le film Joker, une a particulièrement fait l'objet de débats chez les spectateurs. Qu'arrivait-il à Sophie Dumond, voisine d'Arthur Fleck ? Le directeur de la photographie du film a répondu. Attention spoilers !

Joker est un film qui fait réagir, parler, se questionner, se contredire, et imaginer beaucoup de choses. Le film se développe dans un rapport élastique avec la folie de son personnage, magnifiquement interprété par Joaquin Phoenix. Une des questions qui revenait le plus souvent portait sur le destin de Sophie Dumond, vraie voisine et fausse petite amie d'Arthur Fleck. Suite à son intrusion dans son appartement, où l'on comprend que leur proximité était fantasmée par Arthur, elle disparaît de la suite du film. D'où la question de beaucoup de spectateurs : que lui est-il arrivé ?

Le Joker a (quand même) une certaine morale

Bien sûr, on pouvait craindre qu'elle ne soit venue allonger la liste des victimes du Joker. Le film laisse la porte ouverte à cette interprétation, et cette hypothèse apportait encore plus de violence et de folie à cette histoire. Mais le directeur de la photographie, Lawrence Sher, a coupé court au débat dans une interview donnée à Slash Film :

Nous voulions faire de l'interprétation du vrai et du faux une partie importante du film. Par exemple, sa relation avec Sophie est un fantasme. On m'a posé la question "a-t-elle été tuée ?". Pourtant Todd Phillips est assez clair sur le fait qu'elle n'est pas tuée. Arthur tue ceux qui lui ont causé du tort d'une manière ou d'une autre, et Sophie ne lui en a causé aucun. Mais par ailleurs, j'apprécie que les spectateurs en discutent et tirent leurs propres conclusions.

Joker est un film dérangeant, une plongée dans la folie d'un homme qui n'épargne ni ses adversaires, ni les spectateurs. Et dans la mesure où le personnage de Zazie Beetz fait partie des personnages précaires et innocents du film, et une mère qui élève seule sa famille, c'est un soulagement qu'elle n'ait pas été une victime gratuite du Joker.

Et puisque l'hypothèse d'une suite prend un peu plus forme chaque jour, la possibilité de pouvoir y retrouver Sophie Dumond serait une belle idée.