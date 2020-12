Justice League sur TF1 : retour sur l'affaire de la moustache d'Henry Cavill

En 2017, le DC Extended Universe (DCEU) lance "Justice League", la réunion super-héroïque emmenée par Batman et Superman. Malheureusement, le film est un échec critique et financier qui met à mal l'univers DC.

Justice League : le film de la précipitation

En 2017, après seulement trois films, le DCEU lance sa Justice League. Après Man of Steel et Batman V Superman, Zack Snyder revient derrière la caméra pour mettre en scène la réunion super-héroïque. Warner Bros tente de rattraper son retard sur le Marvel Cinematic Universe, qui avait proposé Avengers en 2012. Pourtant le studio se précipite dans sa démarche, et Justice League déçoit énormément les fans.

Justice League ©Warner Bros Studios

Le long-métrage ne rapporte effectivement « que » 657 millions de dollars au box-office. Un score bien inférieur aux prouesses de la concurrence puisque chaque film Avengers a dépassé le milliard de dollars de recettes. Et puis, côté critique ce n'est pas beaucoup mieux, le film de Zack Snyder reçoit des avis majoritairement négatifs que ce soit de la presse ou des spectateurs, déçus par le rendu de cette réunion pourtant primordiale à l’équilibre du DCEU.

Le départ de Zack Snyder

Si Justice League est autant bancal, c'est parce que la production a rencontré quelques problèmes de développement. En effet, Zack Snyder a abandonné le tournage du film avant de l'avoir totalement finalisé. À cause du décès de sa fille, l'artiste a préféré prendre ses distances avec les plateaux de cinéma le temps de faire son deuil. Mais le drame s'est produit pendant qu'il réalisait Justice League. Une catastrophe pour Warner Bros qui, ni une, ni deux, fait appel à un remplaçant. Et qui de mieux que le réalisateur des deux premiers films Avengers pour prendre la relève ? Joss Whedon est donc recruté pour terminer le long-métrage.

Justice League ©Warner Bros Studios

Malheureusement, Zack Snyder et Joss Whedon ont des visions diamétralement opposées du genre. Zack Snyder aime prendre son temps et offrir un visuel travaillé tandis que Joss Whedon est plus porté sur le rythme, les traits d'humour et l'action à gogo. En ressort alors un film hybride, un monstre de Frankenstein, qui explique l'échec critique et commercial du projet. Ainsi, Joss Whedon remanie le scénario, est crédité comme tel, et fait de nombreux reshoots pour terminer la production du film. En tout, son intervention aura coûté plus de 25 millions de dollars à Warner Bros. Et une partie de cette investissement a servi à effacer numériquement la moustache d'Henry Cavill.

L'affaire de la moustache

Vous avez certainement entendu parler de cette fameuse affaire. Quand Joss Whedon a repris les rênes de Justice League, Henry Cavill, qui interprète Superman, était déjà sur un autre tournage. Le comédien s'était laissé pousser la moustache pour les besoins de son personnage dans Mission Impossible : Fallout. Le problème, c'est qu'un Superman à moustache, ça le fait pas trop. Joss Whedon a donc été obligé d'effacer numériquement la moustache de son acteur pendant les reshoots de Justice League. Un procédé qui a coûté plusieurs millions de dollars à Warner Bros, pour un rendu assez médiocre. Et cet effacement digital en post-production est devenu le sujet de toutes les moqueries.

Justice League ©Warner Bros Studios

Le Huffington Post a estimé que les retouches numériques ont coûté 7000 dollars la minute. Les équipes techniques ont scanné une partie du visage de l'acteur en 3D pour créer un double numérique du faciès d'Henry Cavill. Face à ces difficultés, Warner Bros a tenté de faire pression sur la Paramount, qui produisait à l'époque Mission Impossible : Fallout. Le studio a proposé à son concurrent de le payer pour que le comédien puisse se raser sa moustache et ainsi participer aux reshoots de Justice League. Mais la Paramount a catégoriquement refusé cette proposition un peu limite.

Mission impossible : Fallout ©Paramount Pictures

Heureusement, Zack Snyder s’attelle en ce moment à une nouvelle version de Justice League. Une proposition de plus de quatre heures dans laquelle le cinéaste va apporter sa propre vision du film, une nouvelle coupe, et une approche plus fidèle à ses désirs. La Justice League Znyder's cut est attendue courant 2021 sur HBO Max.