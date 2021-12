La Belle et la Bête : pourquoi le film a fait polémique ?

Voir aussi

Marie Gillain (Mystère) : "C'était un voyage humain extraordinaire"

À l'affiche de "Mystère", film familial basé sur des faits réels et qui propose une fable humaniste au travers de la relation entre l'homme et l'animal, Marie Gillain signe son retour, cinq ans après son dernier rôle sur grand écran. À cette occasion, on l'a rencontrée pour évoquer avec elle des souvenirs de tournages : son premier film en 1991 et sa rencontre avec Gérard Depardieu, l'expérience d'un film comme "Le Bossu", et ce qui la conduit aujourd'hui à s'investir dans des films comme "Mystère".