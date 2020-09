La Ch'tite famille dimanche 13 septembre sur TF1 : Johnny Hallyday devait jouer dans le film

La Ch'tite famille raconte l'histoire de Valentin, (joué par Dany Boon) architecte désigner réputé vivant à Paris. Hautain et pédant, le quarantenaire a pourtant menti sur ses origines puisqu'il est originaire d'une famille modeste du Nord de la France. La vérité finit alors par le rattraper lorsque sa vraie famille vient lui rendre visite de manière inopinée.

L'idée du film date du début des années 2010. En effet, Line Renaud qui avait joué dans Bienvenue chez les Ch'tis, souhaite de nouveau travailler avec le réalisateur sur une comédie se déroulant encore dans le contexte du Nord Pas de Calais. Pourtant, le projet sera plusieurs fois reporté, Boon préférant réaliser Supercondriaque et par la suite Raid Dingue :

J’ai eu envie pour le film d’après de revenir à quelque chose de plus familial, de plus intime et sans doute de plus personnel... J’ajoute que La Ch’tite famille est le deuxième film que j’écris avec Sarah Kaminsky qui est une auteure avec qui je m’entends merveilleusement. Nous nous complétons parfaitement. Notre ping-pong nous fait gagner du temps : nous passons des journées entières à écrire, du matin au soir sans nous en rendre compte. La première version du scénario était prête en deux mois, là où j’aurais mis six mois seul...

Revendiquant toujours son identité Ch'ti, Boon estime d'ailleurs que c'est son film le plus personnel :

Et si, en arrivant à Paris, j’avais écouté les mauvais conseils de certains producteurs, qui me recommandaient d’oublier là d’où je venais et de gommer mon accent. Un peu comme si on avait dit à Raimu ou Fernandel de mettre de côté leurs racines méridionales ! Partant de là et ayant une formation de dessinateur en arts graphiques, j’ai imaginé les mésaventures d’un designer (mon personnage de Valentin) qui aurait honte de son milieu d’origine et s’inventerait une autre destinée, jusqu’au jour où ses mensonges finiraient par le rattraper. (...) Je me revois parler à ma mère comme Valentin le fait avec Line ! Je vois mon père dans le personnage joué par Pierre Richard...

D’ailleurs, dans la scène où je m’explique enfin avec lui après toutes ces années, j’ai fini en larmes, à tel point que je n’ai pas gardé cette prise car elle n’était pas montable ! L’émotion était trop forte... Je me rends compte que ce thème des racines familiales parle à beaucoup de gens et ce, quel que soit le milieu social d’origine. Nos parents nous considèrent toujours comme des enfants et nous vis-à-vis d’eux avons toujours ce côté "S’il te plait dépose-moi à l’école mais deux rues plus loin, pas devant !"