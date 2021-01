La Chute de Londres sur W9 : pourquoi la bande-annonce a fait polémique

Après « La Chute de la Maison Blanche », Gerard Butler est de retour dans un deuxième épisode intitulé « La Chute de Londres ». Mais saviez-vous qu'au moment de sa sortie la bande-annonce avait créé une polémique inattendue ?

La Chute de Gérard Butler

En 2013, le réalisateur Antoine Fuqua engage Gérard Butler pour devenir le héros de son film d'action La Chute de la Maison Blanche (à ne pas confondre avec White House Down sorti à la même époque). Film d'action sans prétention, le long-métrage a reçu des critiques assez fébriles de la presse, mais les spectateurs étaient au rendez-vous. Côté box-office, pour un budget de 70 millions de dollars, le film en a rapporté plus de 170 millions. Enfin, le casting se complète de Morgan Freeman et Aaron Eckhart. Face à ce succès, deux autres films ont vu le jour : La Chute de Londres en 2016 et La Chute du Président en 2019. Un quatrième opus est d'ores et déjà en production.

La Chute de Londres ©Focus Features

La Chute de Londres a reçu des retours beaucoup moins convaincants que le premier opus. Déjà, Antoine Fuqua a abandonné la réalisation, non satisfait du scénario, remplacé par Babak Najafi. Pour autant, le trio de comédiens rempile, et Gérard Butler assure encore une fois le spectacle. Côté box-office, le long-métrage rapporte plus que l'original avec plus de 205 millions de dollars de recettes pour un budget de 60 millions.

Une bande-annonce qui a fait polémique

Pourtant, en 2016, au moment de sa sortie, La Chute de Londres s'est retrouvé au centre d'une polémique un peu particulière. En effet, la bande-annonce du film, qui présente la destruction de la capitale anglaise par une bande de terroristes n'a pas plu à tout le monde. À l'époque de la promotion du film, une association anglaise a vivement critiqué la mise en ligne de la bande-annonce de La Chute de Londres. La raison ? Un très mauvais timing puisque ces images violentes ont été dévoilées quelques jours avant la commémoration des attentats de 2005, qui avaient fait 52 morts.

La Chute de Londres ©Focus Features

D'après The Independent, la bande-annonce de La Chute de Londres a créé une polémique en 2015. En effet, Focus Features a décidé de dévoiler les premières images de son film d'action dix ans tout juste après les attentats à Londres. Un timing bancal, qui a suscité une certaine indignation chez les Anglais.

Le 7 juillet 2005, 52 personnes ont trouvé la mort, et 700 autres ont été blessées lors d'un attentat historique dans la capitale anglaise. Quatre explosions touchent les transports publics dans un intervalle très court (8h50, 8h50, 8h51 et 9h47). Ces attaques terroristes ont par la suite été revendiquées par l'Etat islamique. La bande-annonce de La Chute de Londres, qui montre le pont de Chelsea détruit et la tour de Westminster en feu, a notamment choqué Philip Nelson, le président du Tavistock Square Memorial, un des lieux de l'attaque à l'époque :

Ce n’est pas la première fois qu’Hollywood se montre choquant. Si l’histoire parle de terrorisme, c’est extrêmement choquant. Des gens sont morts récemment d’attaques terroristes en Tunisie. Et puis, l’été est-il vraiment le meilleur moment pour promouvoir ce genre de films ?

Mauvais timing pour les producteurs de La Chute de Londres, qui n'ont certainement pas réfléchit à cette date commémorative avant de dévoiler la bande-annonce du film. Il n'empêche que le long-métrage est sorti malgré tout dans des circonstances normales, et que cette polémique s'est rapidement tassée.