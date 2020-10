La Deuxième étoile sur France 2 : comment Lucien Jean-Baptiste a eu l'idée de cette suite ?

Film réalisé par Lucien Jean-Baptiste, "La Deuxième étoile" est un de ces feel-good movies qui se regarde avec le sourire du début à la fin. C'est pourtant un moment un peu triste qui a donné l'idée du long-métrage au réalisateur.

La Deuxième étoile : la suite d'un phénomène

En 2009 sortait en France une comédie que personne n'attendait vraiment. Elle était de plus écrite et réalisée par un acteur qui passait derrière la caméra pour la première fois. Ce film, c'est La Première étoile de Lucien Jean-Baptiste.

On y suivait Jean-Gabriel (Lucien Jean-Baptiste), marié et père de trois enfants, qui vit de petits boulots. Son temps libre, il le passe au bar PMU du coin. Un jour, pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de les emmener en vacances au ski. Seul problème : cette fois-ci, s'il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve d'imagination sans limite pour y parvenir. Une fois dans la station de ski, rien ne va se passer comme prévu.

Au casting, nous y retrouvions également Firmine Richard, Jimmy Woha, Anne Consigny, et Astrid Bergès-Frisbey.

Produit pour moins de 4 millions d'euros, le film fait frémir le box-office en attirant plus de 1,6 millions de français. Lucien Jean-Baptiste est sur le toit du monde et son long-métrage est un phénomène. Les producteurs lui demandent alors de faire une suite, mais l'homme ne se précipite pas. Au lieu de voguer immédiatement sur ce succès, il préfère attendre d'avoir la bonne idée. Elle lui viendra presque une décennie plus tard et pas d'un moment très agréable.

Un écran qui fait écran

Le réalisateur/scénariste/acteur sortira en effet La Deuxième étoile en 2017, 8 ans après le premier film. Il ne sera néanmoins pas resté immobile entre les deux, mettant en scène de nombreux films dont Dieumerci !, 30° Couleur et Il a déjà tes yeux.

Lucien Jean-Baptiste expliquait, au moment de la sortie du film, que l'intrigue de cette suite lui était venue d'une soirée qu'il avait passée chez lui. Après une journée de tournage, il rentre dans son foyer où l'attendaient sa femme et ses deux enfants. Il trouve alors sa famille dans le salon, la télévision allumée, chacun étant pourtant les yeux rivés sur un autre écran. Tablette, téléphone, ordinateur... les trois sont la tête baissée comme hypnotisés par la lumière. Cette situation fait resurgir dans l'esprit de l'acteur des souvenirs d'une époque où une télévision n'empêchait pas les conversations et lançait même des débats ou des chamailleries. Il y voit alors le thème de son prochain long-métrage : la perte du sens du partage dans notre société moderne. Dans La Deuxième étoile, il raconte donc l'histoire d'une famille un peu déconnectée parce que trop connectée ailleurs qui va tenter de se retrouver et prendre du plaisir à le faire.

Ils vont donc partir passer les vacances de Noël à la neige. Comme pour le premier film, des péripéties les attendent pour épicer les choses.

Gangsters pas très doués

Quand il réfléchit à la manière de rendre l'histoire un peu plus complexe, il a tout de suite l'idée d'inclure une histoire de malfrats pour sortir des codes de la comédie de vacances. Il imagine alors une petite bande de bras cassés qui va voler une voiture. Il s'agit d'un clin d’œil de Lucien Jean-Baptiste à ses origines antillaises, rappelant lui-même que les Antillais sacralisent les automobiles.

Cet ingrédient n'a pas semblé attirer plus que ça les spectateurs dans les salles. La Deuxième étoile n'a réuni en France que 340 000 personnes, mettant probablement en pause l'idée d'une suite.