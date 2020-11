La Famille Bélier sur France 2 : découvrez l'histoire vraie derrière le film

Comédie originale mettant en scène Louane, "La Famille Bélier" est un des plus gros succès en France de l'année 2014. Cette histoire incroyable est pourtant adaptée d'une histoire vraie.

La Famille Bélier : tous les signes d'un carton

Quand Éric Lartigau s'est lancé dans La Famille Bélier, il savait qu'il ne fallait pas qu'il se trompe sur le choix de la jeune actrice principale. C'est en effet, en grande partie, sur ses épaules qu'allait se jouer le film. On lui souffle alors le nom de Louane Emera, une participante de l'émission The Voice qui pourrait convenir à ce rôle d'ado fragile. Le réalisateur regarde une vidéo, y voit son héroïne et lui fait passer un casting. La chanteuse n'a absolument jamais joué la comédie, mais Lartigau y voit néanmoins un potentiel qui s'ignore.

On confie donc à l'apprentie la lourde tâche d'incarner Paula, 16 ans, élevée dans une famille où ses parents (François Damiens et Karin Viard) et son frère (Luca Gelberg) sont atteints de surdité. Indispensable à ses proches, elle aide au fonctionnement de la ferme familiale. Pourtant, alors qu'un professeur de musique (Éric Elmosnino) décèle en elle un don pour le chant, elle se décide à préparer un concours. Son succès dans ce dernier pourrait lui ouvrir les bras d'une carrière de chanteuse, ce qui signifierait qu'elle devra quitter sa famille. La jeune femme se trouve à un carrefour qui va sceller son destin.

La Famille Bélier ©Mars Films

Alors, est-ce que Louane est crédible dans le rôle ? Plus de 7,4 millions de spectateurs dans les salles et un César du meilleur espoir féminin peuvent donner un élément de réponse à la question.

Les mots d'une autre

L'histoire de cette famille de sourds dont un membre de la famille ne l'est pas, n'est pas rare. Une situation qui, dès le départ, peut être le terreau d'une comédie teintée de drame comme l'est le long-métrage d'Éric Lartigau. C'est néanmoins d'un quotidien en particulier dont le récit s'inspire.

Il s'agit en effet de celui de Véronique Poulain, assistante personnelle de l'acteur Guy Bedos. La jeune femme a été élevée par des parents et un oncle sourds. Elle a raconté cette enfance pas comme les autres dans un livre intitulé Les Mots qu'on ne me dit pas. Loin de se focaliser seulement sur les moments compliqués, elle y raconte également ceux plus cocasses. Elle y explique par exemple que, en pleine crise d'adolescence, elle rentrait chez elle en insultant ses parents. Ces derniers ne pouvant entendre les vilains mots prononcés, la prenaient dans leurs bras comme si elle venait de les couvrir de compliments plein d'amour.

En découvrant cet incroyable passé, Victoria Bedos, la fille de l'acteur, a décidé d'en faire un scénario de film, co-écrit avec Stanislas Carré de Malberg. Les deux y ont néanmoins rajouté de nombreux éléments de fiction qui ne sont pas dans le livre, comme le destin de chanteuse du personnage principal.

Un langage qui divise

Lors de la sortie de La Famille Bélier, des voix discordantes se sont levées dans la communauté des sourds. D'un côté, certains se sont plaints que les parents ne soient pas joués par de vrais acteurs sourds. Le langage des signes parlé par François Damiens et Karin Viard a été jugé plus qu'approximatif. La plupart des sourds ayant vu le film ont confié que, sans les sous-titres, ils n'auraient pas pu en suivre l'histoire. D'autres personnes, moins sévères, ont loué les efforts faits par le film pour mettre en avant une partie de la population souvent oubliée au cinéma. Les acteurs ont pourtant suivi plusieurs semaines de cours intensifs à l'apprentissage du langage des signes. Suffisant donc pour faire illusion face à ceux qui ne le connaissent pas, mais pas assez pour convaincre ceux qui le parlent vraiment.

La Famille Bélier ©Mars Films

Le succès du film a néanmoins motivé des producteurs à en faire un remake américain. Annoncé l'année dernière, ce film intitulé Coda devait mettre en scène Emilia Jones (Ghostland) dans le rôle tenu par Louane. Il devait être écrit et réalisé par Sian Heder (Orange is the new black, Tallulah). On en a depuis plus entendu parler.