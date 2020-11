La Firme sur Arte : le rôle principal ne devait pas aller à Tom Cruise

"La Firme", sorti en 1993, a définitivement imposé Tom Cruise dans le paysage hollywoodien et lui a mis le pied à l'étrier pour sa seconde et glorieuse partie de carrière. Mais à l'origine, le rôle n'était pas pour lui. Découvrez quel acteur devait interpréter le jeune avocat Mitch McDeere.

En 1991, l'écrivain américain John Grisham publie La Firme, un roman policier se déroulant dans le milieu juridique. Grand succès d'édition et meilleure vente de l'année aux États-Unis, ce roman est le premier d'une longue liste de romans dits "judiciaires", dont la plupart sont adaptés avec succès au cinéma. La Firme est l'histoire de Mitch McDeere, un jeune avocat brillant et fraîchement diplômé d'Harvard. Recruté par un petit cabinet d'avocats de Memphis, il est choyé par ses patrons qui lui offrent des conditions de travail avantageuses et un salaire à six chiffres. Mais sous ce vernis, Mitch McDeere va découvrir que le cabinet pratique des opérations illicites et est coupable de graves malversations... Embarqué dans un jeu dangereux impliquant la mafia et le FBI, le jeune avocat se retrouve au coeur de péripéties haletantes.

Pour adapter La Firme, la Paramount met les petits plats dans les grands avec un réalisateur de grand standing : Sidney Pollack. Disparu en 2008, celui-ci a de très grandes réussites à son actif, comme On achève bien les chevaux (1969), Les Trois Jours du Condor (1975), ou encore Out of Africa (1985). Et pour réaliser La Firme, qui de mieux que l'auteur de Les Trois Jours du Condor, film paranoïaque par excellence, une plongée dans les oeuvres clandestines de la CIA et un grand rôle pour Robert Redford ?

Deux remplacements au casting, pour le meilleur

Le réalisateur ainsi engagé, il faut maintenant trouver qui interprètera le héros, Mitch McDeere, un rôle d'autant plus important qu'il fait face à des acteurs de renom comme Gene Hackman, Ed Harris, et d'autres figures populaires de l'époque comme David Strathairn, Gary Busey et Holly Hunter. Le rôle principal doit ainsi revenir à Jason Patric. Celui-ci est alors un jeune acteur promis aux premiers rôles, très remarqué dans Génération perdue (1987) et Rush (1991). Mais celui-ci refuse le rôle, et celui-ci revient donc à Tom Cruise.

Jason Patric dans "After dark, my sweet" © Avenue Pictures

Un autre changement important est intervenu dans le casting. En effet, à l'origine les producteurs souhaitaient transformer le rôle de Avery Tolar, le mentor de Mitch, pour en faire une femme, interprétée par Meryl Streep. Mais au dernier moment, John Grisham s'est opposé à ce changement, ce qui a conduit au casting tardif de Gene Hackman dans le rôle. Au vu de la prestation de Gene Hackman, cette fidélité au roman a été gagnante.

Jason Patric, le temps des regrets ?

Malchance pour l'acteur Jason Patric, La Firme sort en 1993 et est un succès immédiat, recevant des critiques largement positives et rapportant plus de 270 millions de dollars de recettes au box-office mondial, avec une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Holly Hunter. Ironie du sort, Jason Patric partage quand même l'affiche en 1994 avec Gene Hackman dans Géronimo, où il croise aussi Robert Duvall et le jeune Matt Damon. En 1996, il fait partie du casting cinq étoiles de Sleepers, avant de s'essayer à l'action dans Speed 2, en 1997. Mais, à l'exception de sa performance dans Narc en 2002, la suite de sa carrière n'est pas à la hauteur de ses débuts prometteurs...

Tom Cruise dans "La Firme" © Paramount Pictures

Pour Tom Cruise, nul besoin de rappeler la suite de sa carrière : l'acteur et producteur est devenu un pilier de l'industrie hollywoodienne, une icône du film d'action et un comédien prisé par les plus grands cinéastes, parmi lesquels Stanley Kubrick pour Eyes Wide Shut, Steven Spielberg pour Minority Report et La Guerre des mondes, Paul Thomas Anderson pour Magnolia, Michael Mann pour Collateral. Et comme le hasard fait bien les choses, Tom Cruise est producteur exécutif de Narc en 2002...

Pour l'anecdote, une série La Firme est créée par John Grisham en 2012 et diffusée sur NBC. Elle prend la suite directe du film, avec toujours Mitch McDeere en premier rôle, interprété par Josh Lucas. Le rôle a-t-il été (re)proposé à Jason Patric ? Apparemment non, et il n'est pas non plus dans la très longue liste des invités des 22 épisodes qu'a comptés la série... Pour lui, La Firme aura été un rendez-vous raté, et peut-être s'en mord-il aujourd'hui les doigts...