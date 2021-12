La Mule : retour sur l’incroyable histoire vraie à l’origine du film

Six ans après Une nouvelle chance, Clint Eastwood repasse devant la caméra en 2019 pour La Mule, pour lequel il signe également la mise en scène. Comme dans Gran Torino, le comédien incarne ici un vétéran de la guerre de Corée développé par le scénariste Nick Schenk. Horticulteur renommé, Earl Stone est nettement plus affable que Walt Kowalski. Mais à l’instar du vieux briscard déterminé à éloigner le jeune Thao d’un gang, le vieillard a complètement raté sa vie de famille.

Séparé depuis de nombreuses années de sa compagne Mary (Dianne Wiest), brouillé avec sa fille Iris (Alison Eastwood), Earl demeure malgré tout proche de sa petite-fille Ginny (Taissa Farmiga). Alors qu’Earl assiste à la répétition du mariage de Ginny, un membre d'un cartel lui fait une offre. Considérant que l'octogénaire pourrait lui être utile en raison de ses faibles chances de se faire arrêter, il lui propose de transporter de la cocaïne dans son pick-up jusqu’en Illinois contre un joli salaire.

Endetté jusqu’au cou, Earl accepte de devenir une mule. Il fait la joie des narcotrafiquants en charriant des quantités astronomiques de drogue. Les choses se compliquent lorsqu’il se retrouve dans le viseur de l’agent de la DEA Colin Bates (Bradley Cooper). Laurence Fishburne, Michael Peña, Andy Garcia et Clifton Collins Jr. complètent la distribution de La Mule, comédie dramatique avec laquelle Clint Eastwood s’offre une nouvelle rédemption poignante.

La Mule voit le jour grâce à un article de Sam Dolnick publié dans le New York Times en 2014, intitulé The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule. Dans ce récit, le journaliste raconte l’histoire de Leo Sharp. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale décoré de la Bronze Star Medal, cet ancien soldat était surnommé "El Tata" ("le papy") par des narcotrafiquants. À propos de la découverte de cette personnalité hors norme et de son envie de l’incarner, Clint Eastwood raconte, cité par Allociné :

J’ai lu l’article du New York Times qui parle du vrai type dont est inspiré le personnage d’Earl. Je me suis dit que ce serait amusant de jouer quelqu’un de cet âge-là… C’est-à-dire de mon âge en fait. J’aime à penser que je suis toujours en train d’observer, d’apprendre, et Earl est comme ça, lui aussi. Plus on avance en âge, plus on se rend compte qu’on ne sait rien. Du coup, on continue à avancer.