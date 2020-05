La Proposition sur TF1: Ryan Reynolds et Sandra Bullock ont vraiment tourné cette scène nus

Si vous avez vu La Proposition, vous vous souvenez sûrement de cette scène culte où Ryan Reynolds et Sandra Bullock entrent “en collision” alors qu’ils sont nus tous les deux. On vous raconte tout sur ce moment hilarant.

Dans La Proposition, Sandra Bullock joue Margaret Tate, une rédactrice en chef pour une maison d’édition. Quand elle apprend qu’elle risque de se faire expulser vers son pays d’origine, le Canada, elle doit tout faire pour trouver une solution. Elle contraint alors son assistant, Andrew Paxton (Ryan Reynolds) de se marier avec elle en échange d’une promotion. Pour échapper aux suspicions des services d’immigration, Margaret et Andrew vont devoir apprendre à se connaître et devenir le couple parfait…

La Proposition sort en 2009 et malgré des critiques mitigées, le film fait un carton au box-office américain. Cette comédie légère, drôle, au casting impressionnant (on note par exemple Betty White qui joue la grand-mère de Ryan Reynolds) plaît au public. Le long-métrage est réalisé par Anne Fletcher, qui était aux commandes de 27 Robes ou encore Sexy Dance.

Si vous avez vu ce film, une scène en particulier a dû vous marquer. Eh oui, c’est bien la scène que Ryan Reynolds et Sandra Bullock ont dû tourner nus ! Cinéséries vous raconte tout…

Une scène qui a marqué les acteurs

Tout le monde se souvient de cette scène mémorable dans La Proposition quand Ryan Reynolds et Sandra Bullock entrent en “collision” alors qu’ils sont tous les deux nus. Cette scène culte du film est d'apparence très gênante et elle l’a aussi été pour les acteurs dans les coulisses ! Il a fallu 3 jours et 12 prises pour effectuer cette scène. Les scènes de nu sont d’habitude filmées et montées soigneusement pour ne rien laisser paraître mais figurez-vous que les acteurs étaient vraiment à découvert ! Les producteurs leur avait quand même fourni des “feuilles de figue” qui servaient à cacher le plus important.

Sandra Bullock s’était exprimée sur Newshub quant à cette fameuse scène:

Vous savez, quand je l'ai lu, c'était très drôle. on savait qu'on ne pourrait pas tricher, on n'a pas fait semblant d'être nus parce que quand vous voyez quelqu'un sortir du lit avec un drap vous vous dites bien “ il y a un drap!” donc nous savions que pour être vraiment drôle nous devions faire la scène nus. On a passé 3 jours à apprendre la “cascade”. Ryan est un ami et il a été très protecteur envers moi et moi je l'étais aussi envers lui. Notre amitié en est sortie plus forte et ça aurait pu être le contraire.

Au fil du temps, le stress a donc su laisser place à une ambiance plus détendue sur le tournage et entre les acteurs. Ryan Reynolds, qui est connu pour son sens de l'humour avait confié au site Accessonline: “Si je ne connaissais pas Sandra Bullock avant, je la connais maintenant” !

Regardez La Proposition le 31 mai sur TF1.