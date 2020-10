La Vengeance dans la peau sur TFX : où se situe ce troisième film au sein de la saga ?

« La Vengeance dans la peau » venait initialement conclure la saga Jason Bourne. Pour l’occasion Paul Greengrass revenait derrière la caméra et Matt Damon reprenait son rôle culte pour la troisième fois. Mais savez-vous où se situe réellement la timeline de ce nouveau film ?

Jason Bourne, une saga culte

Après un premier épisode initié en 2002 par Doug Liman, Paul Greengrass prend la relève à la réalisation de la saga Jason Bourne dès le deuxième opus en 2004. En 2007, il revient une deuxième fois derrière la caméra pour mettre en scène La Vengeance dans la peau, le troisième épisode de la franchise. Une saga culte, notamment grâce à l'interprétation iconique de Matt Damon. Pour un budget de 110 millions de dollars cette conclusion en a rapporté plus de 444 millions. Ce qui le place comme l'épisode qui a le mieux marché de toute la saga (y compris en comptant les deux films suivants).

Initialement, Jason Bourne est le héros d'un best-seller de Robert Ludlum. Ce dernier a d'ailleurs été soupçonné d'avoir un contact au sein de la CIA tant ses descriptions du mode opératoire de l'Agence se sont révélées être d'un grand réalisme. Et c'est ce fameux réalisme qui fait toute la force de la franchise cinématographique, aidée par des séquences d'action renversantes. Produit par Paramount, La Vengeance dans la peau a même été récompensé par trois Oscars. Ceux du Meilleur son, du Meilleur montage et du Meilleur montage sonore.

Où se situe La Vengeance dans la Peau ?

Dans ce troisième épisode, Jason Bourne se réfugie en Italie, tandis qu'il est laissé pour mort. Après l'assassinat de sa compagne, il retrouve l'instigateur du programme Treadstone, qui a fait de lui un assassin et l'a condamné à une vie d'errance. S'estimant vengé de ce dernier, il n'aspire dorénavant qu'à une vie paisible. Mais le Département de la Défense lance en grand secret un second programme : Blackbriar. Ce dernier vise à fabriquer une nouvelle génération de tueurs ultra entraînés. Jason Bourne est une menace à éliminer pour le directeur de ce nouveau programme. L'ordre est de le supprimer. S'engage alors une traque sans merci.

La Vengeance dans la peau a une particularité inédite. Et oui, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que la timeline de ce troisième épisode est étonnante et inattendue. Ce dernier opus de la trilogie n'est pas une véritable suite de La Mort dans la Peau. Explications.

La trame de ce troisième film vient en réalité s’insérer entre l'avant-dernière scène et la dernière scène de La Mort dans la peau. En tout cas pour l'essentiel du long-métrage. Les dix dernières minutes de La Vengeance dans la peau déroulent ensuite l'histoire de Jason Bourne vers un nouveau dénouement. Une conclusion aquatique qui vient refermer la boucle avec La Mémoire dans la peau. Et c'est la première fois qu'un troisième épisode vient s'encastrer dans une timeline aussi resserrée.

Une construction scénaristique unique dans le milieu du cinéma d'action, que l'on doit au génie de Tony Gilroy. Ce dernier est un scénariste sophistiqué qui a notamment écrit les récits de L'Associé du Diable, de Armageddon, ou encore de Rogue One : A Star Wars Story. Il a également mis en scène certains de ses écrits comme Michael Clayton et Jason Bourne : l'héritage. La Vengeance dans la peau a donc une chronologie bien particulière, dont seules les 10 dernières minutes correspondent réellement à la suite de La Mort dans la peau. Et vous, vous aviez remarqué cette caractéristique ?