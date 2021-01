La Vie aquatique sur Arte : découvrez les références glissées dans le film

Quatrième long-métrage de Wes Anderson, "La Vie aquatique" embarque un équipage dans une aventure surprenante à la recherche d'un requin. Le metteur en scène travaille toujours son style atypique et son souci du détail est poussé loin avec plusieurs références plus ou moins évidentes.

La Vie aquatique : du pur Wes Anderson

Wes Anderson est de ces réalisateurs très populaires qui ont un style visuel hors du commun. On peut imiter son cinéma, essayer de le reproduire, mais personne d'autre que lui ne sait faire aussi bien de telles prouesses. En plus de son style, il développe tout au long de sa filmographie des obsessions qui font de lui un véritable auteur. On le reconnaît également aux monumentaux castings qu'il constitue autour de lui. Ses longs-métrages sont toujours portés par des stars et il n'est pas rare d'en trouver même dans les petits rôles. Certaines lui restent toujours fidèles et ont signé de multiples apparitions chez lui. Comme Bill Murray et Owen Wilson, que l'on retrouve dans La Vie aquatique.

Le film met en scène le fantasque Steve Zissou (Bill Murray), un océanographe qui planifie sa dernière expédition en mer pour retrouver la trace du requin-jaguar. Une bestiole aquatique responsable de la mort de son ami Esteban. Il embarque avec lui sur le Belafonte un équipage hétéroclite qui va rendre leur objectif encore plus compliqué. Tous ensemble, ils vont traverser des aventures délirantes. Pour Steve, ça sera peut-être l'occasion de nouer des contacts avec Ned (Owen Wilson), un homme qui pourrait être son fils.

Steve Zissou (Bill Murray) - La Vie aquatique ©Buena Vista International

Plusieurs rappels à Jacques-Yves Cousteau

Quand il se lance dans La Vie aquatique, Wes Anderson aborde le genre du film d'aventure pour la première fois. On peut voir son scénario comme une relecture de Moby Dick, même si le cadre se veut plus restreint. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en présence d'un hommage à Jacques-Yves Cousteau, célèbre océanographe duquel est directement inspiré Steve Zissou. Il avait sous son commandement le célèbre Calypso. Là, notre capitaine dirige le Belafonte. Un nom qui vient d'Harry Belafonte, l'homme qui a popularisé la musique calypso (un courant né dans les Caraïbes). Les deux navires ont le même modèle, ils sont des dragueurs de mines.

D'ailleurs, au tout début du film, on peut apercevoir une réplique du Calypso lorsque Steve est devant les Italiens. Pour en finir avec Cousteau, le film propose une scène qui s'inspire de sa vie et de la perte de son fils, Philippe. Ce dernier est décédé lors d'un accident d'hydravion. Wes Anderson y fait référence quand Ned meurt pendant le crash d'un hélicoptère.

La Vie aquatique ©Buena Vista International

Des références en pagaille

D'autres références voulues par le metteur en scène sont à retrouver un peu partout dans La Vie aquatique. La journaliste interprétée par Cate Blanchett se nomme Jane Winslett-Richardson, en hommage à Kate Winslet. Une idée venue de Titanic, peut-être ? Jusqu'à très récemment, l'actrice n'avait jamais tourné pour lui et on pourra la voir dans The French Dispatch. On notera aussi une dédicace au photographe Jacques Henri Lartigue sur la photo du mentor de Steve, Lord Mandrake. La personne que l'on voit dessus est Lartigue, de qui le metteur en scène est fan.

Wes Anderson a également glissé dans le tas des références dans les accessoires et les habits de ses personnages. Outre le fameux bonnet rouge porté par l'équipage qui découle ouvertement de Cousteau, vous trouverez le tee-shirt I'm a Pepper porté par Jeff Goldblum. Il s'agit du même que porte le vendeur d'armes dans Bottle Rocket, premier long-métrage du réalisateur. Il s'est aussi permis de faire référence à lui-même avec le chapeau porté par l'un des kidnappeurs. Le logo de l'Université du Texas provient de l'école de laquelle est sorti Wes Anderson.