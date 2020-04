L'Appât le 29 avril sur Arte : l'histoire vraie derrière le film

"L’Appât" de Bertrand Tavernier a marqué son époque et a été salué par la critique, tout comme son trio d'acteurs emmené par la toute jeune Marie Gillain. Dans ce thriller inspiré de faits réels, l'actrice interprète l’appât en personne. Mais connaissez-vous l'affaire judiciaire derrière le film ?

En 1995 sortait L'Appât, le long-métrage de Bertrand Tavernier avec un trio de jeunes acteurs de l'époque, composé de Marie Gillain, Olivier Sitruk et Bruno Putzulu. La carrière de la jeune Belge Marie Gillain venait d'exploser grâce à son rôle dans Mon père ce héros avec Gérard Depardieu et elle confirme son talent avec L'Appât pour lequel elle remporte l'Ours d'or au Festival de Berlin en 1995. Les deux autres acteurs étaient alors bien moins connus, Bruno Putzulu était à la Comédie-Française depuis 1994 au côté d'un certain Philippe Torreton qui lui présente Bertrand Tavernier. L'Appât lance ainsi irrémédiablement leurs carrières, Olivier Sitruk et Bruno Putzulu se retrouveront d'ailleurs dans le rafraîchissant Irène en 2001.

Le film L'Appât raconte l'histoire d'une bande d'amis (2 gars 1 fille), qui met au point un stratagème redoutable afin d'extorquer de l'argent à des hommes riches. Nathalie, la jeune et jolie fille de la bande sert d'appât. Elle doit séduire des hommes en boite, et se faire ramener chez eux pour permettre à ses deux acolytes - son mec Eric et Bruno le pote lourd - d'entrer à leur tour. Ainsi, ils peuvent librement menacer, torturer et finalement tuer pour de l'argent. Leur but étant de réunir 10 millions pour vivre leur rêve aux States. Alain, le personnage interprété par Richard Berry en fera sérieusement les frais.

Un film inspiré de faits réels

Si le scénario du film est tiré du roman éponyme de Morgan Sportès, ce dernier est inspiré d'une affaire criminelle française datant de appelée L’affaire Hattab-Sarraud-Subra ou plus communément affaire de l'Appât.

Dans la réalité, le trio de meurtriers est composé de Valérie Subra âgée de 18 ans à l'époque, son petit ami Laurent Hattab et leur pote Jean-Rémi Sarraud. Ils rêvent d'aller vivre aux Etat-Unis (comme dans le film) et pour cela veulent réunir 10 millions de francs. Ils préparent donc un plan (le même que dans le film) qu'ils mettent à exécution en décembre 1984.

Valérie fait la connaissance de Gérard Le Laidier, un avocat quinquagénaire. Il ramène la jolie jeune femme chez lui, qui y fait pénétrer ses complices. Attaché et bâillonné, l'homme est poignardé à mort par les 2 garçons pour 1200 francs. Une semaine après, le trio infernal remet ça chez Laurent Zarade, 29 ans. Il subira le même sort que l'avocat pour 13 000 francs et des bijoux cette fois-ci. Le 20 décembre 1984, alors que Valérie, Laurent et Jean-Rémi ont déjà trouvé leur nouvelle proie, Valérie Subra est démasquée par la police, puis arrêtée juste avant ses complices.

Leur procès démarre en 1988. Valérie Subra tente de minimiser ses actes se disant simple complice et les accusés se rejettent évidemment tous la responsabilité. Néanmoins, ils finissent condamnés solidairement à la réclusion criminelle à perpétuité avec des peines incompressibles : 18 ans (pour Laurent Hattab et Jean-Rémi Sarraud) et 16 ans pour Valérie Subra.

Aujourd'hui le trio est libre.

