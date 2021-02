Le Chasseur et la Reine des glaces sur TFX : mais où est passée Kristen Stewart ?

À l’origine, Kristen Stewart devait jouer dans "Le Chasseur et la Reine des glaces". Mais la comédienne n'apparaît finalement pas dans le long-métrage, qui marque cependant les retours de Chris Hemsworth et de Charlize Theron. L’actrice aurait apparemment eu du mal à s’entendre avec Universal, mais certaines rumeurs affirment que sa liaison avec Rupert Sanders y serait pour quelque chose…

Le Chasseur et la Reine des glaces : Chris Hemsworth reprend les armes

Sorti en 2016, Le Chasseur et la Reine des glaces est la suite de Blanche-Neige et le Chasseur. Ce deuxième volet est centré sur le personnage qui prête main forte à l’héroïne incarnée par Kristen Stewart dans le blockbuster de Rupert Sanders. Le film débute comme un préquel autour du guerrier interprété par Chris Hemsworth.

Dès son enfance, le Chasseur est contraint de servir dans l’armée de Freya (Emily Blunt), la Reine des glaces et sœur de la redoutable Ravenna (Charlize Theron). Pour étendre son empire, la souveraine interdit à ses soldats le moindre sentiment. Mais au fil du temps, Eric tombe éperdument amoureux de Sara (Jessica Chastain). Alors qu’ils prévoient de s’enfuir, ils sont violemment séparés.

Sept ans plus tard, le Chasseur est chargé de récupérer l’ancien miroir de Ravenna avant Freya. Elle seule est capable d’en maîtriser les pouvoirs insoupçonnés. Sur sa route, Eric retrouve Sara, qu’il croyait morte…

Blanche-Neige absente de cette suite

Mis à part quelques images provenant du premier film dévoilées dans l’introduction narrée par Liam Neeson, Blanche-Neige est totalement absente de cette suite. Le personnage, dont le paisible royaume est en péril, est néanmoins évoqué à plusieurs reprises. À l’origine, Kristen Stewart était censée revenir dans ce deuxième volet orchestré par Cédric Nicolas-Troyan, superviseur des effets spéciaux qui avait été nommé à l’Oscar pour son travail sur Blanche-Neige et le Chasseur.

Interrogée par Variety en 2016, Kristen Stewart révèle avoir lu plusieurs versions du scénario, qui ne l’ont pas convaincue :

J'ai lu quelques scripts, et aucun d'entre eux n'était suffisamment bon. J'ai rencontré Universal pour parler avec eux de l'histoire et de ce qu'elle pourrait raconter. Peut-être que Chris (Hemsworth) était plus emballé. Honnêtement, je n'en sais foutrement rien !

Sans le savoir, la comédienne se retrouve évincée du projet. Le long-métrage baptisé Le Chasseur et la Reine des glaces offre finalement une place majeure à Eric et est affublé du sous-titre Les Chroniques de Blanche-Neige. L’actrice apprend l’existence du film par le biais d’un communiqué de presse. Le studio propose à la star de faire un caméo, ce qu’elle refuse. Elle ajoute avec humour à propos d’Universal :

Je me suis dit : ‘OK, cool !’ Nous n’avions pas parlé depuis longtemps, mais je ne savais pas que nous avions rompu.

Une liaison exposée

Des rumeurs prétendent que Kristen Stewart aurait été écartée du long-métrage à cause de sa liaison avec Rupert Sanders. Peu de temps avant la sortie de Blanche-Neige et le Chasseur en 2012, des photographies de la comédienne et du réalisateur en train de s’embrasser sont révélées. L’actrice est alors en couple avec Robert Pattinson, son partenaire de la saga Twilight, tandis que le cinéaste est marié au mannequin Liberty Ross.

Kristen Stewart publie par la suite des excuses publiques, tandis que Rupert Sanders fait part de ses regrets d’avoir vu son union s’effondrer. Quoi qu’il en soit, la comédienne assure que cette idylle n’est pas la cause de son absence dans Le Chasseur et la Reine des glaces :

Ce n'est pas une situation où j'ai été éjectée du film parce que je constituais un problème. Nous en avons parlé pendant des mois pour que ça fonctionne, mais nous ne nous sommes jamais entendus.

L'actrice n'a pas raté un nouveau succès en ne participant pas au film. Récoltant moins de 165 millions de dollars dans le monde contre près de 397 millions pour son prédécesseur, Le Chasseur et la Reine des glaces ne tient pas ses promesses au box-office. Si le long-métrage se termine avec une ouverture sur un éventuel troisième volet, ce dernier ne devrait pas voir le jour de sitôt...