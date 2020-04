Le Château de ma mère mardi 21 avril sur 6ter : la suite au cinéma est-elle bientôt prévue ?

Après "La Gloire de mon père" la semaine dernière, 6ter continue de rendre hommage à l'oeuvre de Marcel Pagnol ce mardi 21 avril en diffusant "Le Château de ma mère", adapté du deuxième volet des "souvenirs d'enfance" de l'auteur. Mais qu'en est-il du troisième volet, "Le temps des secrets" ? Le verra-t-on bientôt sur grand écran ? On fait le point.

Si vous êtes né(e) dans les années 1980, vous avez certainement été marqué(e) au fer rouge par les deux films d'Yves Robert adaptés de l'oeuvre de Marcel Pagnol : La Gloire de mon père et Le Château de ma mère tous deux sortis au cinéma en 1990 et plus tard en VHS.

Basés sur la série autobiographique "Souvenirs d'enfance" de son auteur qui contient quatre romans, les deux films racontent la petite enfance et la pré-adolescence de Marcel Pagnol passée dans les collines provençales, entre Marseille et Aubagne. Ode à la magie et à l'innocence de ces temps bénis, les deux longs-métrages ne semblent pas être atteints par l'usure du temps (ou la roue de la vie, comme le disait Pagnol), rendant intact le plaisir de chaque visionnage.

Christophe Barratier s'attaque à Pagnol

Si la suite de la série des souvenirs d'enfance de Pagnol, Le Temps des secrets et Le Temps des amours, a été adaptée en téléfilms en 2006, elle n'a jamais trouvé le chemin des salles obscures, mais ça sera bientôt le cas.

Christophe Barratier, le réalisateur du film Les Choristes, travaille en effet sur une adaptation du premier volet, Le Temps des secrets, pour le cinéma. Avant la pandémie de coronavirus, le tournage devait même débuter cet été en Provence, et un casting avait été lancé pour trouver les jeunes comédiens qui interpréteront Marcel, Paul, Lili et Isabelle, le premier amour de Marcel. Évidemment, en raison du confinement, le tournage ne pourra pas se faire, mais il devrait, on l'espère, être seulement décalé.

Dans cette troisième aventure, Marcel passe à nouveau les grandes vacances en famille dans sa chère Bastide Neuve et fait la rencontre d'Isabelle Cassignol, la fille d'un prétendu grand poète (joué par Jean Rochefort). Cette rencontre est d'ailleurs déjà abordée dans le film Le Château de ma mère, qui incorpore quelques éléments du troisième livre et offre une vraie conclusion à la vie et l'oeuvre de Pagnol (l'épilogue, déchirant, nous aura d'ailleurs fait pleurer à de nombreux reprises). Nous suivons ensuite Marcel dans ses premières années au lycée Thiers de Marseille.

À l'heure actuelle, aucune date de sortie pour Le Temps des secrets n'est connue, mais nous restons à l'affût d'informations.