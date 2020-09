Le Diable s'habille en Prada mardi 8 septembre sur C8 : le film est-il basé sur une histoire vraie ?

"Le Diable s'habille en Prada" est un film à la fois iconique et rafraîchissant qui traite intelligemment du milieu rude et solitaire qu'est le monde de la mode. Mais saviez-vous que le long-métrage est adapté d'un roman, lui même basé sur une histoire vraie ? Un ouvrage qui a beaucoup fait parler à sa sortie... Découvrez pourquoi !

Le Diable s'habille en Prada : un roman à clef

Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sous-genre littéraire, l’appellation "à clef" désigne un ouvrage qui, sous couvert de fiction, s'articule autour d'une histoire vraie ou de faits réels et Le Diable s'habille en Prada en fait partie. Si Lauren Weisberger, auteure du livre à succès, a admis s'être inspirée de son expérience mais pas de son ancienne supérieure, il est difficile de passer à côté de son parcours clairement similaire à celui d'Andrea, la protagoniste de l'histoire. En effet, l'auteure a elle aussi été l'assistante d'une icône de la mode réputée pour son caractère bien trempé.

Ainsi, le personnage d'Andrea, juste après avoir achevé ses études, est choisie comme seconde assistante de Miranda Priestly. Cette dernière, à la fois redoutée et enviée, ne laisse personne indifférent. La volcanique rédactrice en chef officie depuis des années à Runway, incontournable magazine de mode. Mais le drame dans cette histoire, c'est qu'Andrea (Anne Hathaway) n'a que faire de la mode. La jeune femme rêvait initialement d'écrire pour le New Yorker ! Inconsciente des enjeux de ce milieu qu'elle méprise et du nombre de jeunes femmes qui tueraient pour être à sa place, l'héroïne ne tarde pas à déchanter. Son job devient de plus en plus compliqué, au fil des piques, attentes et improbables requêtes de sa diabolique patronne.

Wintour or not Wintour ?

Lauren Weisberger a avoué au Times - des années après la parution du roman - avoir subi des pressions quand Le Diable s'habille en Prada est sorti. Les instigateurs des attaques ? Des membres de l'équipe d'Anna Wintour, selon l'auteure. Son ex-patronne et rédactrice en chef de Vogue, qui voyait l'ouvrage d'un mauvais œil, a elle-même suggéré qu'elle avait inspiré le personnage de Miranda.

Quoiqu'il en soit, les attaques de l'époque ont marqué Lauren Weisberger :

Je pense que si j’avais su quel genre d’accueil j’allais recevoir, je n’aurais pas été capable de l’écrire.

Dans l'esprit de la papesse de la mode, le doute n'est pas permis. Bonne joueuse, elle s'est néanmoins rendue à une projection exclusive du film. On vous le donne en mille : pour l'occasion, Anna Wintour était habillée en Prada...

Le Diable s'habille en Prada : comment Meryl Streep devint Miranda ?

Pour ce qui est de l'adaptation du best-seller, sachez que Meryl Streep a confié s'être inspirée de deux personnalités pour se glisser dans la peau de Miranda. Et, contre toute attente, Anna Wintour ne figure pas sur la liste ! La comédienne a "emprunté" son calme perpétuel à son ami Clint Eastwood. En effet, l'une des "forces" de Miranda est de générer la peur sans avoir à hausser le ton. Lors d'une scène, le regard débordant de jugement et de mépris que Meryl Streep jette sur la tenue d'Andrea est allé jusqu'à pétrifier la scénariste du film ! Autre exemple, quand la rédactrice en chef de Runway débite une tirade sur les différentes nuances de bleu à une Andréa bouche-bée, pas une fois elle n'élève la voix. Pour l'anecdote, c'est Meryl Streep elle-même qui a improvisé ce monologue - qui fait mouche, vous en conviendrez.

Au niveau de l'apparence du personnage, on ne peut passer à côté de sa ressemblance avec l'atypique Carmen Dell'Orefice. Cette légende de la mode - mannequin de son état - a commencé sa carrière à seulement quinze ans. Célèbre pour son iconique coupe argentée, elle approche désormais des 90 ans, s'inscrivant en vétérante du milieu puisqu'elle est toujours en activité !