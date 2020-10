Le Hobbit 2 sur France 2 : découvrez la connexion avec Sherlock Holmes

"Le Hobbit : La Désolation de Smaug" continue le périple de Bilbon et de ses acolytes dans la Terre du milieu. Le film possède de nombreuses connexions avec le personnage de Sherlock Holmes !

Le Hobbit, la Désolation de Smaug : Le Dragon impitoyable

Le Hobbit : La Désolation de Smaug, sortait fin 2013 quasiment un an jour pour jour après Le Hobbit : Un voyage inattendu. Peter Jackson y continuait son petit voyage semé d'embuches dans la Terre du milieu. Cette suite poursuit en effet les aventures de Bilbon Sacquet (Martin Freeman), parti reconquérir le Mont Solitaire et le Royaume perdu des Nains d'Erebor, en compagnie du magicien Gandalf le Gris (Ian McKellen) et des 13 nains, dont le chef n'est autre que Thorin Écu-de-Chêne (Richard Armitage).

Après avoir survécu à un périple inattendu, la petite bande s'enfonce vers l'Est, où elle croise Beorn, le Changeur de Peau (Mikael Persbrandt), et une nuée d'araignées géantes au cœur de la Forêt Noire qui réserve bien des dangers. Alors qu'ils ont failli être capturés par les redoutables Elfes Sylvestres, les Nains arrivent à Esgaroth, puis au Mont Solitaire, où ils doivent affronter le danger le plus terrible, la créature la plus terrifiante de tous les temps qui mettra à l'épreuve le courage de nos héros, mais aussi leur amitié et le sens même de leur voyage : le Dragon Smaug (Benedict Cumberbatch).

Le casting est complété par Cate Blanchett, Ken Stott, Graham McTavish, James Nesbitt, Stephen Hunter, Lee Pace, Orlando Bloom, Evangeline Lilly et Luke Evans.

Sherlock Holmes s'invite chez le Hobbit

Sherlock Holmes est un des personnages les plus célèbres de la littérature britannique, et ses adaptations télévisuelles ou cinématographiques sont légion. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux acteurs se soient aventurés dans l'univers du célèbre détective. Et la liste de ceux présents dans The Hobbit : La Désolation de Smaug est étrangement longue !

La plus évidente est bien sûr la connexion entre Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. S'ils sont ennemis dans le film de Peter Jackson, ils sont bien associés dans la série Sherlock. Ils y jouent respectivement Sherlock Holmes et Watson. Entre 2010 et 2017, ils ont fait le bonheur des fans de crimes non-élucidés résolus avec flegme, intelligence et humour.

Autre adaptation à succès de l’œuvre de Conan Doyle, au cinéma cette fois-ci, les films de Guy Ritchie ont donné le rôle principal à Robert Downey Jr. Si l'acteur américain n'apparaît pas dans Le Hobbit, c'est le cas de Stephen Fry, qui y incarne Mycroft Holmes dans Sherlock Holmes : Jeu d'Ombres. Sorti en 2012, ce deuxième volet aura bientôt une suite réalisée par Dexter Fletcher, aux commandes du récent Rocketman. Robert Downey Jr. reprendra son rôle. Le film est néanmoins en développement depuis de nombreuses années et ne semble pas près de sortir.

Stephen Fry dans "Sherlock Holmes : Jeu d'ombres"

Dernière connexion avec le locataire de Baker Street, nous trouvons une œuvre moins reconnue que celles citées au-dessus qui mérite pourtant d'être découverte. Ian McKellen, le célèbre Gandalf de Peter Jackson, incarne en effet un Sherlock vieillissant dans M. Holmes de Bill Condon. Il insuffle son charme et ses fêlures à ce personnage qui sort de sa retraite pour résoudre ce qui sera probablement sa dernière enquête.

Ian McKellen dans "M. Holmes"

Le Hobbit : La Désolation de Smaug rend donc hommage, de manière indirecte, à cette autre saga littéraire dont la richesse traverse les décennies.