Le Hobbit Un voyage inattendu sur France 2 : pourquoi Peter Jackson n'aime pas sa trilogie ?

Après Le Seigneur des anneaux Peter Jackson a réalisé la trilogie "Le Hobbit", initiée avec "Le Hobbit : Un voyage inattendu". Mais saviez-vous que le cinéaste n'aime pas cette trilogie ? Voici pourquoi.

En 2012 Le Hobbit : Un voyage inattendu permet à Peter Jackson de lancer la trilogie du Hobbit (conclue en 2014 avec Le Hobbit : La Bataille des cinq Armées). Il s'agit évidemment d'une adaptation du roman de J.R.R Tolkien. Au départ Peter Jackson voulait raconter ce livre pour enfants en deux films, mais a finalement réalisé une trilogie entière. Le cinéaste n'a pas complètement convaincu les fans avec ce retour dans la Terre du milieu, notamment parce qu'il n'était lui-même pas convaincu.

En avril 2008, le cinéaste Guillermo Del Toro est engagé pour réaliser le Hobbit. Soutenu par Peter Jackson il se lance dans la préparation du métrage, mais abandonne le navire deux ans plus tard, en mai 2010. Pendant cette période de deux ans, Del Toro et Jackson auraient écrit un script qui convenait aux univers des deux artistes. Malheureusement, alors que tout était prêt, MGM, le studio qui produisait le métrage, entre dans une difficile période de problèmes financiers. Le studio finit par geler ses différents projets pour une durée indéterminée. À cause de cette situation, Guillermo Del Toro a préféré abandonner le navire, et partir vers d'autres horizons. Ironie du sort, très peu de temps après son départ, le projet est relancé, et Peter Jackson n'a d'autre choix que d'en assurer la réalisation.

La trilogie de trop ?

À l'époque de la sortie en DVD de Le Hobbit : La Bataille des cinq Armées, Peter Jackson est revenu sur ses déceptions. Il explique notamment les conditions de fabrication du dernier film et de la trilogie en général :

Ce n'est pas parce que Guillermo Del Toro est parti que je suis revenu m'en occuper. Le film n'était plus le même que celui qu'il avait en tête. J'ai commencé à tourner le film sans que la majeure partie de l'ensemble ait bénéficié de la moindre préparation. Vous arrivez sur le plateau et vous vous activez, vous avez ces scènes massives et compliquées, pas de storyboard et vous improvisez. J'ai passé la plupart du temps sur le Hobbit à avoir le sentiment de ne pas vraiment en avoir le contrôle. Même en ce qui concerne le scénario, Fran Walsh, Philippa Boyens et moi n'avons pas pu écrire une histoire qui nous satisfait entièrement. C'était une situation de pression maximale.

Si Peter Jackson n'est pas parvenu à atteindre le niveau de la trilogie de Le Seigneur des Anneaux, c'est à cause de cette situation de travail. Le projet était initialement pour Guillermo Del Toro, et Peter Jackson n'avait pas franchement envie de réaliser cette trilogie. Les conditions de travail n'ont pas aidé. Quoi qu'il en soit, le Hobbit est sorti, divisé en trois films. C'est une trilogie qui divise également chez les fans. Même si les métrages ont parfois moins d'âme que leurs aînés, il n'empêche que ce sont des films au souffle héroïque imposant, et bien meilleurs que la plupart des blockbusters tout venants.