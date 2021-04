Le Labyrinthe 3 sur TF1 : Dylan O'Brien a subi un grave accident sur le tournage du film

Sorti en 2016, le volet final de la saga « Le Labyrinthe » aurait pu connaître un destin tragique dans les coulisses. En effet, sa star Dylan O’Brien a été victime d’un grave accident sur le tournage du film. Un incident qui l’a profondément impacté, jusqu’à aujourd’hui.

La fin d’une trilogie

Sorti entre 2014 et 2018, Le Labyrinthe a fait partie des sagas young adult (sous-genre dédié aux adolescents et jeunes adultes) qui ont marqué les années 2010. Sortie après les épisodes Hunger Games et Divergente, cette adaptation sur grand écran de la série littéraire écrite par James Dashner a pu connaître une conclusion digne de ce nom. Au total, la trilogie a pu engranger plus de 800 millions de dollars de recettes à travers le monde. Pas mal du tout…

Toujours réalisé par Wes Ball, avec pour acteurs principaux Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster et Ki Hong Lee, Le Labyrinthe : Le Remède mortel voit donc la fin des aventures de Thomas et de ses compagnons. Dans cet ultime volet, le groupe s’engage ainsi dans une mission périlleuse. Pour sauver leurs amis, ils s’infiltrent dans la Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Au sein de cette cité, les derniers secrets seront révélés à Thomas.

Le Labyrinthe : Le Remède mortel ©20th Century Fox

À noter qu’à la différence de sagas telles qu'Harry Potter, Twilight ou bien encore Hunger Games, Le Labyrinthe n’a pas vu son dernier épisode être découpé en deux parties. En effet, il aura fallu le courage de Wes Ball de ne pas céder aux sirènes du marketing. Celui-ci s’est ainsi opposé à ses producteurs et a finalement obtenu gain de cause.

Accident et multiples fractures

Initialement prévu le 17 février 2017, Le Labyrinthe 3 est finalement sorti un an plus tard. En effet, la production a dû repousser la date de diffusion dans les salles suite à un grave accident survenu sur le tournage. Ainsi, en mars 2016, lors des prises de vue à Vancouver, Dylan O’Brien a été brutalement renversé par une voiture. L’interprète de Thomas était attaché par un harnais sur le toit d'un véhicule en mouvement et devait monter à l’arrière d’un autre. Seulement, la voiture allait trop vite, ce qui l’a fait éjecter de sa position avant d’être percuté et traîné sous le véhicule. Clairement, l’acteur aurait pu y laisser la vie.

Le Labyrinthe : Le Remède mortel ©20th Century Fox

Heureusement, Dylan O’Brien a « seulement » subi de multiples fractures au visage, ainsi qu’une commotion cérébrale. L’accident l’a même défiguré, au point qu’il ait dû avoir recours à une opération de chirurgie réparatrice faciale. Suite à ce terrible incident, le tournage a été évidemment interrompu, jusqu’à ce que l’acteur puisse pleinement récupérer.

Cet incident rappelle d’ailleurs que le comédien avait déjà été sérieusement blessé durant le tournage du second volet de Le Labyrinthe. Décidément, Dylan O’Brien aime jouer avec le feu…

Un accident qui a changé sa vie

Suite à cet événement, l’acteur a mis de longs mois à s'en remettre psychologiquement. Souffrant de nombreuses crises d’anxiété durant plusieurs mois, il a pu néanmoins compter sur le soutien de sa compagne de l’époque, Britt Robertson. Surtout, il a profité de la situation pour prendre du recul sur sa carrière. Suite à ses multiples accidents, il a également pris la décision de se montrer plus prudent sur un plateau de tournage.

Aujourd’hui, la star de Le Labyrinthe est plus épanouie que jamais. On le retrouvera d'ailleurs cette année aux côtés de Mark Wahlberg dans le film Infinite, réalisé par Antoine Fuqua. Et on vient de le voir sur Netflix avec Love and Monsters.