Le Masque de Zorro mardi 5 mai sur NRJ 12 : un ancien James Bond devait jouer dans le film

En 1998, une nouvelle adaptation cinématographique de Zorro voit le jour. Une production de grande ampleur réalisée par Martin Campbell avec Antonio Banderas. Le film est diffusé ce mardi 5 mai sur NRJ 12 à 21h05.

Zorro est un personnage emblématique de la pop culture. Créé en 1919 par Johnston McCulley, c'est l'un des personnages les plus adaptés de toute l'histoire du cinéma. Inspiré d'un patriote mexicain couplé à un contrebandier irlandais qui marquait ses victimes d'un Z, il est omniprésent dans la pop culture. Dès 1920, la première adaptation cinématographique de Zorro voit le jour. Plus de soixante adaptations plus tard, Martin Campbell se lance en 1998 dans la réalisation de Le Masque de Zorro.

Shakira était également prévue

Zorro est donc de retour en 1998 via une version plus solide. Martin Campbell sort tout juste de GoldenEye et est engagé pour mettre en scène Le Masque de Zorro. Pour un budget de 95 millions de dollars le film en rapporte plus de 250 millions au box-office. Un résultat assez timide qui n'empêche pas la production de lancer une suite en 2005 : La Légende de Zorro.

Le Masque de Zorro s'avère être une réussite surtout pour son casting mémorable. La production engage Antonio Banderas dans le rôle du héros, Catherine Zeta-Jones dans la peau de Helena Montero et Anthony Hopkins pour camper Don Diego de la Vega, le Zorro originel, qui a ici le statut de guide et d'enseignant.

Pourtant, à l'origine, le casting était bien différent. Si Antonio Banderas a toujours été le premier choix de la production, d'autres artistes auraient pu apparaître dans la peau des autres personnages. En effet, TriStra Production voulait Sean Connery dans le rôle de Don Diego et Shakira à la place de Catherine Zeta-Jones. Mais la chanteuse a refusé. Quant à Sean Connery, il a été appelé en urgence pour remplacer Anthony Hopkins qui souffrait d'un terrible mal de dos, hésitant ainsi à endosser le rôle. Finalement, ce dernier a accepté de tourner dans Le Masque de Zorro, passant ainsi devant le grand Sean Connery.

Finalement, Le Masque de Zorro s'est avéré être un honnête divertissement. Un film d'aventure joyeux, qui remplit le cahier des charges tout en modernisant le style cape et épée. Un divertissement calibré mais de qualité, à retrouver ce soir sur NRJ 12 à 21h05.