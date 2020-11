Le Monde de Narnia sur 6ter : que deviennent les jeunes acteurs ?

Adapté du roman de C.S. Lewis paru en 1950, "Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique" a rempli les salles obscures à travers le monde. Mais que deviennent les attachants interprètes du clan Pevensie ?

Narnia : des interprètes anonymes

Le premier volet des aventures de la fratrie a généré 744 782 845 $ et remporté un Oscar. Si le film regorge de célèbres seconds rôles (Tilda Swinton, James McAvoy ou encore Jim Broadbent), les personnages principaux sont campés par des enfants jusque là méconnus du grand public. On vous dit tout sur l'actualité de ces derniers !

William Moseley, Peter le Magnifique

Celui qui incarne l'aînée des Pevensie est né en avril 87. Après Narnia, le comédien britannique est apparu dans quelques longs-métrages avant de décrocher un rôle récurrent dans la série The Royals. Aux côtés d'Elizabeth Hurley (Gossip Girl), il prête ses traits au Prince Liam. En 2018, l'acteur joue un journaliste dans l'adaptation de La Petite Sirène par Netflix.

William Moseley dans la série The Royals

Cette année, vous pouvez le retrouver dans le film Artemis Fowl, adapté du best-seller d'Eoin Colfer! Le comédien est aussi à l'affiche du thriller The Courier, avec Gary Oldman, disponible en VOD. Prochainement, on le retrouvera dans le drame Pencil Town mais aussi Medieval, un film de guerre autour du héros tchèque Jan Zizka. Pour l'occasion, William Moseley donnera la réplique à Ben Foster et Sir Michael Caine.

Anna Popplewell - Susan la Douce

La carrière de celle qui prête ses traits à la cadette de Peter était déjà florissante avant Narnia. Après la fin de la saga fantastique, Anna Popplewell a tourné dans la série Brave New World. L'actrice a aussi joué l'un des personnages principaux du film de science-fiction Halo 4.

Anna Popplewell dans Reign : le destin d'une reine

En 2013, Anna Popplewell rejoint le casting du célèbre show Reign : le destin d'une reine. La comédienne y incarne Lola, l'une des dames de compagnie de la souveraine. Deux ans plus tard, alors que paraît la saison 3 du programme, elle tourne dans le drame horrifique Freak of Nurture. Après quelques années loin des plateaux, la jeune femme fait son retour avec The Left Right Game, série audio disponible sur Prime Video. L'actrice s'illustrera prochainement dans un long-métrage dramatique intitulé You Are Here.

Skandar Keynes - Edmund le Juste

Né en septembre 1991, l'interprète de l'attachant Edmund n'a pas poursuivi sa carrière d'acteur après L'Odyssée du passeur d'aurore. En 2014, il prête pour la dernière fois sa voix à un projet audio et se trouve diplômé de la prestigieuse université de Cambridge dans ses spécialités, l'arabe et l'étude du Moyen-Orient.

Skandar Keynes

Depuis plus de cinq ans, Skandar Keynes est conseiller parlementaire pour un député du parti conservateur britannique.

Georgie Henley - Lucy la Vaillante

Celle qui prêtait ses traits à l'adorable Lucy a fêté cet été son vingt-cinquième anniversaire. Peu après le troisième opus de Narnia, la talentueuse Georgie Henley décroche l'un des deux rôles phares du thriller Les Soeurs Anderson, aux côtés d'Abigail Breslin. Dans ce film inspiré d'une histoire vraie, les deux adolescentes incarnent des sœurs qui décident de supprimer leur mère.

Georgie Henley dans The Spanish Princess

En 2016, la jeune femme écrit et réalise son premier court-métrage, Tide. Deux ans plus tard, Georgie Henley tourne dans le film Gays, avant de rejoindre le casting de The Spanish Princess, série spin-off de The White Queen avec entre autres Laura Carmichael (Downton Abbey). Prochainement, l'actrice sera au casting d'un autre spin-off... celui de Game of Thrones !