Le Passé sur Arte : quelle star avait été pressentie pour le rôle principal avant Bérénice Bejo ?

En 2013, Bérénice Bejo remportait le Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes pour sa performance dans « Le Passé ». Le réalisateur Asghar Farhadi avait décidé de lui confier le rôle principal de son drame après avoir été impressionné par son talent dans « The Artist ». À l’origine, le cinéaste iranien l’avait pourtant offert à quelqu'un d'autre.

La programmation cannoise d’Arte prend fin ce mercredi 27 mai avec la diffusion de deux longs-métrages, Le Passé et Jeune Femme. Le premier a valu à son actrice principale Bérénice Bejo le Prix d’interprétation féminine en 2013, tandis que le second a été récompensé par la Caméra d’or en 2017.

Réalisé par Asghar Farhadi, Le Passé est le premier film du cinéaste tourné hors d’Iran. Le réalisateur reste néanmoins fidèle à ses thèmes de prédilection, à commencer par la dislocation d’un couple et les secrets qui l’accompagnent. Dans le long-métrage, Ahmad (Ali Mossafa) revient à Paris afin de finaliser son divorce avec Marie (Bérénice Bejo) après plusieurs années d’absence. Mère de deux filles, Marie partage désormais sa vie avec Samir (Tahar Rahim), père d’un petit garçon. Le retour d’Ahmad provoque des tensions au sein du foyer, et les relations conflictuelles finissent par éclater.

Marion Cotillard contrainte de se retirer du projet

Tourné entre 2012 et début 2013, Le Passé devait être porté par Marion Cotillard. Mais son emploi du temps n’étant pas compatible avec celui de la préparation du film, l’actrice a été contrainte de se désister. Asghar Farhadi souhaitait effectuer des répétitions plusieurs semaines avant le tournage, alors que la comédienne était en pleine promotion et tournée des festivals pour De rouille et d’os.

Le cinéaste a donc confié le rôle de Marie à Bérénice Bejo, avec laquelle il a très rapidement noué des liens, comme il l’avait expliqué lors de la promotion :

Elle faisait partie de ces personnes avec qui il est facile d’établir tout de suite une relation, un échange. Son interprétation dans The Artist m’a persuadé de l’intelligence de son jeu. Ce sont deux dimensions absolument nécessaires pour que j’aie envie de travailler avec un acteur : il faut d’abord qu’il soit quelqu’un de fin et d’intelligent, et ensuite qu’il dégage à l’écran une énergie positive. Une personne attachante, avec qui le spectateur a envie de passer du temps.

Quant à Bérénice Bejo, elle a été séduite par la portée universelle de l'histoire du film. En 2013, elle confiait au micro d'Allociné :

se passe en France mais elle pourrait se passer en Iran. C'est une des choses qui m'a plu quand Asghar m'a choisie pour faire ce film. Je me suis dit "c'est formidable, je continue sur un film qui a encore une portée internationale". Et ça me correspond bien. J'habite en France, je suis argentine, j'ai une famille ici, j'ai une famille là-bas.

L’interprétation bouleversante de Bérénice Bejo, au même titre que celle de ses partenaires, est l’une des nombreuses qualités du Passé. Le film est à voir ou revoir ce mercredi 27 mai sur Arte, à partir de 20h50.